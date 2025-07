Microsoft Edge se mění v AI prohlížeč. Stačí jej jednoduše přepnout do módu Copilot

Internetový prohlížeč Microsoft Edge má v sobě již nějakou dobu integrovanou funkci Copilot, která umí shrnovat obsah webových stránek, odpovídat na obecné dotazy, vytvářet texty apod. Microsoft se nyní rozhodl integrovat Copilot do svého prohlížeče ještě hlouběji – redmondští se v podstatě pokoušejí změnit způsob zjišťování informací na internetu.

Microsoft nově zavádí do prohlížeče Edge experimentální funkci nazvanou Copilot mode. Jedná se o mód, který posouvá integrovanou umělou inteligenci ještě o schůdek výše, a to hned na několika místech.

Aktivací režimu Copilot se změní úvodní stránka prohlížeče po otevření nového panelu – namísto souhrnu novinek se jednoduše otevře asistent Copilot sloužící jednak k vyhledávání, jednak jako chatovací nástroj. Uživatel se tak může na jedno kliknutí dozvědět požadované informace, aniž by musel cokoliv „googlovat“.

Copilot má nově také speciální tlačítko v adresním řádku, tam ale již nefunguje jako vyhledávač, ale pouze jako AI chat. Ten lze využít nejen k pokládání obecných dotazů, ale rovněž k analýze otevřené stránky, a to nikoliv pouze té aktuálně zobrazené, ale rovnou všech stránek na všech panelech. Díky tomu Copilot dokáže pochopit kontext vašeho prohlížení a bez nutnosti přepínat se mezi jednotlivými panely vám poskytne souhrn všech webů najednou.

Today we’re introducing Copilot Mode in Edge, our first step in reinventing the browser for the AI age.

My favorite feature is multi-tab RAG. You can use Copilot to analyze your open tabs, like I do here with papers our team has published in @Nature journals over the last year.… pic.twitter.com/iF0gmbqTSW

— Satya Nadella (@satyanadella) July 28, 2025