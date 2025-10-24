Online i bez signálu? Apple jedná s Muskem, iPhone 18 Pro má dostat satelitní 5G od SpaceX

- Musk a Cook si chtějí plácnout ohledně satelitního internetu v chytrých telefonech
- Případná dohoda by se mohla projevit už v příští generaci iPhonů
- Připojení by nemělo mít jen charakter nouzové komunikace, ale plnohodnotného využití
Jednou z velkých novinek v případě vybavenějších chytrých telefonů je v poslední době satelitní připojení. Zatímco v současné chvíli nabízí většina velkých firem jen omezenější podobu spojení se světem na bázi nouzové komunikace, v budoucnu by se tato situace mohla rychle změnit. Potenciál satelitního internetového připojení pro libovolné použití je totiž příliš velký na to, aby jej technologičtí giganti mohli ignorovat. K velké dohodě údajně směřuje také Apple, jež by mohl pro spojení se světem skrze družice využít služeb firmy SpaceX miliardáře Elona Muska.
Rychlý internet v iPhonu od Elona Muska
Apple a SpaceX aktuálně nemají žádnou přímou dohodu ohledně satelitního připojení k internetu Starlink, nové informace naznačují dva důvody, proč by se to v budoucnu mohlo změnit. Spekulace také zdůrazňují možnou změnu v oblasti hardwaru, která by mohla přijít společně s iPhonem 18 Pro. Aaron Tilley a Wayne Ma z The Information odhalili několik nových detailů, které naznačují možnou budoucí spolupráci mezi Timem Cookem a Elonem Muskem.
V první řadě SpaceX údajně podporuje stejné rádiové spektrum, které Apple používá pro současné satelitní funkce iPhonu od Globalstaru v nových návrzích satelitů Starlink. Apple využívá satelity Globalstaru jako základ pro svou funkci Emergency SOS, která funguje skrze satelity na iPhonu 14 a novějších modelech, stejně jako na chytrých hodinkách Apple Watch Ultra 3. Funkce umožňuje kontaktovat záchranné služby a sdílet polohu ve chvíli, když se nacházíte na místě, kam nesahá pokrytí mobilním signálem.
The Information také uvádí, že předseda Globalstaru James Monroe vyjádřil zájem prodat společnost za 10 miliard dolarů (cca 210 miliard korun). „Taková transakce by mohla signalizovat, že Globalstar a Apple usilují o větší nezávislost jeden na druhém,“ naznačují informace serveru. The Information již dříve naznačoval, že Apple odmítl uzavřít dohodu se SpaceX o poskytování satelitních služeb pro iPhony prostřednictvím Starlinku. „Apple plánuje již v příštím roce přidat do nových modelů iPhone podporu pro 5G sítě, které nejsou vázány na zemský povrch, včetně podpory satelitního spojení,“ uvádí zpráva. Jestli se dočkáme satelitního internetu od Starlinku v našich iPhonech, to se ale teprve ukáže.