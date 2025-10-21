Elon Musk to dokázal. Starlink už má na orbitě přes deset tisíc satelitů

- Satelitní internet Starlink má na oběžné dráze Země přes deset tisíc satelitů
- Tento milník se společnosti SpaceX Elona Muska podařilo překonat v neděli
- Celkem chce mít Musk na oběžné dráze více než třicet tisíc satelitů
Když se řekne satelitní internet, patrně většinu z nás na první dobrou napadne Starlink od společnosti SpaceX, která patří miliardáři Elonu Muskovi. I když nejde o jedinou firmu, jenž poskytuje satelitní internetové spojení, je v současné době bezpochyby jednou z nejznámějších. Musk zároveň nehodlá usnout na vavřínech a stále svou síť satelitů vylepšuje a zahušťuje. Nyní se mu podařilo dosáhnout významného milníku – na oběžné dráze se nyní nachází přes deset tisíc satelitů Starlink.
Starlink chce dosáhnout na třicet tisíc satelitů
V neděli SpaceX vypustila dalších 56 satelitů Starlink na samostatných raketách Falcon 9, čímž překonala celkový počet 10 tisíc satelitů vypuštěných dosud na nízkou oběžnou dráhu Země. Tohoto milníku bylo dosaženo při 132. startu rakety Falcon 9 v roce 2025, čímž byl vyrovnán předchozí roční rekord v počtu startů, a to ještě více než dva měsíce před koncem roku. Z těchto 10 tisíc satelitů je podle výpočtů satelitního trackeru Jonathana McDowella v současné době v provozu pouze asi 8 608.
SpaceX has now launched more than 10,000 Starlink satellites to date, enabling reliable high-speed internet for millions of people all around the world 🛰️🌎❤️ https://t.co/RDBIjiGcrK
— Starlink (@Starlink) October 19, 2025
Satelity Starlink mají životnost přibližně pět let, než jsou záměrně vyřazeny z oběžné dráhy, a to tím způsobem, že shoří v atmosféře. První prototypy Starlink byly vypuštěny v únoru 2018 před zahájením komerčního provozu v roce 2021. SpaceX má povolení vypustit 12 tiscí satelitů, s plánem na více než 30 tisíc jednotek, aby přinesla světu rychlý internet s nízkou latencí.
Konkurenční společnosti, jako například Amazon se svým projektem Kuiper a další iniciativy v Evropě a Číně, mají své vlastní plány na vytvoření podobně husté sítě, což vyvolává obavy z hrozby způsobené „přemnožením“ satelitů na oběžné dráze. Kupříkladu systém první generace od Amazonu se bude skládat z více než 3 200 satelitů na nízké orbitální dráze, které budou létat rychlostí 27 359 km/h ve výšce 630 km (392 mil) nad Zemí a obletí planetu za přibližně 90 minut. Sestava satelitů od Starlinku aktuálně přesahuje 7 tisíc družic, z nichž první byla vypuštěna v roce 2019.