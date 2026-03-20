TOPlist

OnePlus Nord 6 klepe na dveře: fotografie krabičky prozrazuje klíčové parametry

Jakub Karásek 20. 3. 15:00
0
Oneplus Turbo 6 v rukách uživatelů
  • Krabička OnePlus Nord 6 prozrazuje důležité prvky výbavy
  • Telefon pravděpodobně vzejde z existujícího modelu OnePlus Turbo 6
  • Oslnit by měl vysokým výkonem a výdrží, zklamání zřejmě přinesou fotoaparáty
  • Premiéra se má odehrát už za dva týdny

Smartphone OnePlus Nord 5 se zřejmě již brzy dočká svého nástupce. Zatímco stávající generace přišla na svět loni v červenci, jeho pokračovatel má být odhalen už v dubnu. OnePlus již evidentně kompletuje prodejní kusy, což potvrzuje uniklá fotografie krabičky. Na jejím boku jsou dokonce uvedené vybrané klíčové parametry, díky nimž si můžeme částečně potvrdit to, co už jsme tak trochu tušili – OnePlus Nord 6 bude zřejmě pouze převlečený OnePlus Turbo 6 z letošního ledna.

OnePlus Nord 6: gigantická baterie a bleskurychlý displej

Díky fotografii krabičky si můžeme u OnePlus Nord 6 „odškrtnout“ následující parametry – telefon bude pohánět čipset Qualcomm Snapdragon řady 8, bude vybaven obří 9 000mAh baterií, dostane 1,5K AMOLED obrazovku s obnovovací frekvencí 165 Hz a v jeho fotovýbavě najdeme 50Mpx hlavní fotoaparát a 32Mpx selfie kamerku.

Informátor Yogesh Brar pak ještě přidal další informace. Na pozici procesoru údajně OnePlus nasadí Snapdragon 8s Gen 4, displej má mít v úhlopříčce 6,78″, nabíjení bude možné výkonem až 80 wattů a do prodeje půjdou dvě paměťové varianty – 8/256 a 12/256 GB. Telefon by měl být dostupný ve třech barvách – černé, stříbrné a zelené.

Všechny tyto parametry se do puntíku shodují s výbavou OnePlus Turbo 6, což má svoje výhody i nevýhody. Výhodou je, že telefon nabídne vysoký výkon lehce pod hranicí vlajkových lodí a oslňující by měla být i výdrž na jedno nabití. Ústupky pravděpodobně najdeme na dvou místech – v kapacitách úložiště a v oblasti fotoaparátů.

OnePlus Turbo 6 ve všech barvách

Telefon bude (pravděpodobně kvůli vysokým cenám pamětí) nabízen pouze s 256GB úložištěm, přitom stávající model lze pořídit i s 512GB pamětí. Velký kompromis nás pravděpodobně čeká i na zádech telefonu – OnePlus Turbo 6 má totiž pouze 50Mpx hlavní fotoaparát (s optickou stabilizací a světelností f/1.88), který doprovází 2Mpx monochromatický snímač. Žádná širokoúhlá kamerka, ani žádný teleobjektiv. Je samozřejmě možné, že OnePlus provede v oblasti fotoaparátu nějaké úpravy, o nich se ale zatím nikde nepíše.

OnePlus Nord 6 by měl být představen v prvním dubnovém týdnu (pravděpodobně 7. dubna) v Indii, je tedy teoreticky možné, že globální verze dorazí později a s upravenými parametry. Moc bychom na to ale nespoléhali.

Vstoupit do diskuze
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Kapitoly článku