OnePlus Turbo 6 a 6V: herní stroje s 9 000mAh baterií, 165Hz displejem a slabou fotovýbavou

Jakub Karásek
Jakub Karásek 9. 1. 18:00
OnePlus Turbo 6 ve všech barvách
  • Značka OnePlus uvádí na trh novou řadu smartphonů Turbo
  • Jejich hlavními prodejními argumenty jsou vysoký výkon ve hrách a dlouhá výdrž
  • V OnePlus naopak velmi šetřili na fotoaparátech

Značka OnePlus představila v Číně novou řadu smartphonů nazvanou Turbo, do které bude postupně přidávat smartphony vyšší střední třídy s důrazem na vysoký herní výkon a na výdrž. Prvními zástupci této řady jsou smartphony Turbo 6 a Turbo 6V, které se již začaly prodávat v Číně, avšak je možné, že se zanedlouho podívají do světa pod praporem značky Nord.

OnePlus Turbo 6 přináší 165Hz hraní do střední třídy

Oba představené smartphony jsou v podstatě jednovaječná dvojčata, neboť mají takřka identický design a rovněž významnou část výbavy. Jak už to ale v životě bývá, jednomu sudičky přály o něco víc než tomu druhému, v tomto případě se jejich přízni více těšil model OnePlus Turbo 6.

Oneplus Turbo (3)

Představená novinka půjde na trh ve třech barvách – stříbrné, černé a zelené, přičemž u první jmenované si výrobce neodpustil zvláštní designový prvek, kterým je světlá linka klikatící se po obvodu zad. Jinak má telefon vcelku konzervativní design s plochými boky i displejem, žádné módní kreace výrobce nevymýšlel ani u modulu fotoaparátu, který má typický čtvercový tvar se zaoblenými rohy. OnePlus Turbo 6 má v pase 8,5 milimetru, váží 217 gramů a pyšní se zvýšenou odolnosti IP66/68/69/69K.

OnePlus Turbo 6 ve všech barvách

Čelní stranu telefonu vyplňuje rozměrný 6,78″ AMOLED displej s 1,5K rozlišením a dynamickou obnovovací frekvencí s maximem na 165 Hz – tento režim si lze vychutnat pouze ve vybraných jako je Call of Duty Mobile, Naruto Mobile nebo MOBA. Obrazovka se pyšní certifikacemi ProXDR, HDR Vivid a Xreal a je schopná vybičovat se k maximálnímu jasu 1 800 nitů. Součástí displeje je rovněž optická čtečka otisků prstů a kruhový výřez obsahující 16Mpx selfie kamerku se světelností f/2.4.

Výkon na prvním místě, fotoaparát na posledním

Jestliže výrobce u něčeho na tomto smartphonu šetřil, tak je to hlavní fotoaparát. I když se čtvercový ostrůvek na zádech tváří, že v něm „bydlí“ tři čočky, skutečnost je víc než ostudná – telefon je vybaven pouze 50Mpx hlavním fotoaparátem s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.88. Doprovod mu dělá vcelku zbytečný 2Mpx monochromatický snímač, a to to je vše. Žádná širokoúhlá kamerka, žádný teleobjektiv. Video je možné zaznamenávat ve 4K rozlišení při 60 fps.

OnePlus Turbo 6 pohání 4nm čipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, což je loňský (téměř) vlajkový procesor pyšnící se vysokým výkonem. Společnost OnePlus si navíc tento čip upravila pro maximální herní výkon – přidala vlastní technologii Windspeed Gaming Kernel, která snižuje spotřebu ve hrách (-8 %) a zatížení jádra (-15,25 %), a zároveň zvyšuje efektivitu plánovačů (+35,46 %).

Oneplus Turbo 6 v rukách uživatelů

Čipset ještě doprovází vlastní Wi-Fi čip G1, vlastní gyroskop a také vlastní čip vyhodnocující dotyky displeje (až ve frekvenci 330 Hz). Celá sestava je pak chlazená systémem Glacier, který OnePlus využívá u svých vlajkových smartphonů. Vše je zkrátka podřízeno vysokému hernímu výkonu, díky čemuž si telefon může dovolit spouštět vybrané tituly ve snímkovací frekvenci 165 Hz.

Baterie s obří kapacitou a rychlým nabíjením

OnePlus Turbo 6 bude premiantem i ve výdrži – je totiž vybaven obří baterií s kapacitou 9 000 mAh, díky níž mí být možné hrát nepřetržitě hry po dobu 10,6 hodin, popř. 22,5 hodiny sledovat krátká videa na TikToku. Podporováno je rychlé nabíjení SuperVOOC s výkonem až 80W, a také reverzní nabíjení s výkonem až 27 wattů. Bezdrátové nabíjení bohužel chybí. Potěší ale přítomnost infraportu pro ovládání domácí elektroniky.

OnePlus Turbo 6 a jeho velká baterie

OnePlus Turbo 6V: slabší brácha

Levnější OnePlus Turbo 6V vypadá velmi podobně, asi největším designovým rozdílem je jiné rozmístění fotoaparátů v modulu na zádech. Jejich složení je přitom (bohužel) navlas stejné jako u modelu Turbo 6, to samé platí i pro fyzické rozměry telefonu, displej, a dokonce i kapacitu akumulátoru a schopnosti jeho nabíjení.

OnePlus Turbo 6 ve všech barvách

Zásadní odlišnost mezi oběma smartphony tvoří čipset – OnePlus Turbo 6V pohání slabší Snapdragon 7s Gen 4 a postrádá herní koprocesory, což se projevuje v nižním herním výkonu. I tak lze ale vybrané tituly hrát při snímkovací frekvenci displeje 144 Hz. Slabšímu výkonu přispívají i pomalejší paměti typu LPDDR4X a UFS 3.1, zatímco draží OnePlus Turbo 6 podporuje LPDDR5X a UFS 4.1.

Ceny a dostupnost

Smartphony OnePlus Turbo 6 a 6V se od dnešního dne prodávají v Číně za následující ceny:

Model Paměť Cena v CNY Cena v CZK (s DPH)
OnePlus Turbo 6V 8/256 GB 1 899 CNY asi 6 900 korun
OnePlus Turbo 6V 12/256 GB 2 099 CNY asi 7 600 korun
OnePlus Turbo 6V 12/512 GB 2 399 CNY asi 8 700 korun
OnePlus Turbo 6 12/256 GB 2 299 CNY asi 8 300 korun
OnePlus Turbo 6 16/256 GB 2 599 CNY asi 9 400 korun
OnePlus Turbo 6 12/512 GB 2 799 CNY asi 10 100 korun
OnePlus Turbo 6 16/512 GB 3 099 CNY asi 11 200 korun

Očekává se, že levnější OnePlus Turbo 6V bude brzy prodáván v Indii jako model řady Nord CE, vyšší OnePlus Turbo 6 by teoreticky mohl jít do světa jako OnePlus Nord 6. Výrobce by ale u něj musel výrazně vylepšit hlavní fotoaparáty.

2. zdroj Zdroj článku
Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

