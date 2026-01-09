OnePlus Turbo 6 a 6V: herní stroje s 9 000mAh baterií, 165Hz displejem a slabou fotovýbavou

- Značka OnePlus uvádí na trh novou řadu smartphonů Turbo
- Jejich hlavními prodejními argumenty jsou vysoký výkon ve hrách a dlouhá výdrž
- V OnePlus naopak velmi šetřili na fotoaparátech
Značka OnePlus představila v Číně novou řadu smartphonů nazvanou Turbo, do které bude postupně přidávat smartphony vyšší střední třídy s důrazem na vysoký herní výkon a na výdrž. Prvními zástupci této řady jsou smartphony Turbo 6 a Turbo 6V, které se již začaly prodávat v Číně, avšak je možné, že se zanedlouho podívají do světa pod praporem značky Nord.
OnePlus Turbo 6 přináší 165Hz hraní do střední třídy
Oba představené smartphony jsou v podstatě jednovaječná dvojčata, neboť mají takřka identický design a rovněž významnou část výbavy. Jak už to ale v životě bývá, jednomu sudičky přály o něco víc než tomu druhému, v tomto případě se jejich přízni více těšil model OnePlus Turbo 6.
Představená novinka půjde na trh ve třech barvách – stříbrné, černé a zelené, přičemž u první jmenované si výrobce neodpustil zvláštní designový prvek, kterým je světlá linka klikatící se po obvodu zad. Jinak má telefon vcelku konzervativní design s plochými boky i displejem, žádné módní kreace výrobce nevymýšlel ani u modulu fotoaparátu, který má typický čtvercový tvar se zaoblenými rohy. OnePlus Turbo 6 má v pase 8,5 milimetru, váží 217 gramů a pyšní se zvýšenou odolnosti IP66/68/69/69K.
Čelní stranu telefonu vyplňuje rozměrný 6,78″ AMOLED displej s 1,5K rozlišením a dynamickou obnovovací frekvencí s maximem na 165 Hz – tento režim si lze vychutnat pouze ve vybraných jako je Call of Duty Mobile, Naruto Mobile nebo MOBA. Obrazovka se pyšní certifikacemi ProXDR, HDR Vivid a Xreal a je schopná vybičovat se k maximálnímu jasu 1 800 nitů. Součástí displeje je rovněž optická čtečka otisků prstů a kruhový výřez obsahující 16Mpx selfie kamerku se světelností f/2.4.
Výkon na prvním místě, fotoaparát na posledním
Jestliže výrobce u něčeho na tomto smartphonu šetřil, tak je to hlavní fotoaparát. I když se čtvercový ostrůvek na zádech tváří, že v něm „bydlí“ tři čočky, skutečnost je víc než ostudná – telefon je vybaven pouze 50Mpx hlavním fotoaparátem s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.88. Doprovod mu dělá vcelku zbytečný 2Mpx monochromatický snímač, a to to je vše. Žádná širokoúhlá kamerka, žádný teleobjektiv. Video je možné zaznamenávat ve 4K rozlišení při 60 fps.
OnePlus Turbo 6 pohání 4nm čipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, což je loňský (téměř) vlajkový procesor pyšnící se vysokým výkonem. Společnost OnePlus si navíc tento čip upravila pro maximální herní výkon – přidala vlastní technologii Windspeed Gaming Kernel, která snižuje spotřebu ve hrách (-8 %) a zatížení jádra (-15,25 %), a zároveň zvyšuje efektivitu plánovačů (+35,46 %).
Čipset ještě doprovází vlastní Wi-Fi čip G1, vlastní gyroskop a také vlastní čip vyhodnocující dotyky displeje (až ve frekvenci 330 Hz). Celá sestava je pak chlazená systémem Glacier, který OnePlus využívá u svých vlajkových smartphonů. Vše je zkrátka podřízeno vysokému hernímu výkonu, díky čemuž si telefon může dovolit spouštět vybrané tituly ve snímkovací frekvenci 165 Hz.
Baterie s obří kapacitou a rychlým nabíjením
OnePlus Turbo 6 bude premiantem i ve výdrži – je totiž vybaven obří baterií s kapacitou 9 000 mAh, díky níž mí být možné hrát nepřetržitě hry po dobu 10,6 hodin, popř. 22,5 hodiny sledovat krátká videa na TikToku. Podporováno je rychlé nabíjení SuperVOOC s výkonem až 80W, a také reverzní nabíjení s výkonem až 27 wattů. Bezdrátové nabíjení bohužel chybí. Potěší ale přítomnost infraportu pro ovládání domácí elektroniky.
OnePlus Turbo 6V: slabší brácha
Levnější OnePlus Turbo 6V vypadá velmi podobně, asi největším designovým rozdílem je jiné rozmístění fotoaparátů v modulu na zádech. Jejich složení je přitom (bohužel) navlas stejné jako u modelu Turbo 6, to samé platí i pro fyzické rozměry telefonu, displej, a dokonce i kapacitu akumulátoru a schopnosti jeho nabíjení.
Zásadní odlišnost mezi oběma smartphony tvoří čipset – OnePlus Turbo 6V pohání slabší Snapdragon 7s Gen 4 a postrádá herní koprocesory, což se projevuje v nižním herním výkonu. I tak lze ale vybrané tituly hrát při snímkovací frekvenci displeje 144 Hz. Slabšímu výkonu přispívají i pomalejší paměti typu LPDDR4X a UFS 3.1, zatímco draží OnePlus Turbo 6 podporuje LPDDR5X a UFS 4.1.
Ceny a dostupnost
Smartphony OnePlus Turbo 6 a 6V se od dnešního dne prodávají v Číně za následující ceny:
|Model
|Paměť
|Cena v CNY
|Cena v CZK (s DPH)
|OnePlus Turbo 6V
|8/256 GB
|1 899 CNY
|asi 6 900 korun
|OnePlus Turbo 6V
|12/256 GB
|2 099 CNY
|asi 7 600 korun
|OnePlus Turbo 6V
|12/512 GB
|2 399 CNY
|asi 8 700 korun
|OnePlus Turbo 6
|12/256 GB
|2 299 CNY
|asi 8 300 korun
|OnePlus Turbo 6
|16/256 GB
|2 599 CNY
|asi 9 400 korun
|OnePlus Turbo 6
|12/512 GB
|2 799 CNY
|asi 10 100 korun
|OnePlus Turbo 6
|16/512 GB
|3 099 CNY
|asi 11 200 korun
Očekává se, že levnější OnePlus Turbo 6V bude brzy prodáván v Indii jako model řady Nord CE, vyšší OnePlus Turbo 6 by teoreticky mohl jít do světa jako OnePlus Nord 6. Výrobce by ale u něj musel výrazně vylepšit hlavní fotoaparáty.