OnePlus 15 pózuje na oficiálních snímcích. Výbava bude fantastická

- Značka OnePlus zveřejnila tiskové snímky svého nadcházejícího vlajkového smartphonu
- OnePlus 15 zaujme pozměněným designem fotoaparátu a speciální povrchovou úpravou
- Uvnitř najdeme nejvýkonnější Snapdragon a ohromnou baterii
Značka OnePlus se připravuje na odhalení svého nadcházejícího vlajkového smartphonu. Čínský výrobce zatím ještě neprozradil datum premiéry, za to však na sociálních sítích zveřejnil jméno chystané novinky i její podobu. K tomu si ještě můžeme přidat soupis parametrů, který zveřejnil informátor Digital Chat Station, a dostáváme velmi ucelenou představu, na co se od OnePlus můžeme těšit.
OnePlus 15: elegán s fantastickou výbavou
Jméno svého nadcházejícího vlajkového smartphonu odhalila čínská značka už před nedávnem, nyní přihazuje i sérii obrázků vyobrazující jeho podobu v barvě Dune. Oficiálně se tak potvrzuje vzhled, který jsme měli poprvé možnost spatřit v minulém týdnu.
Podle výrobce je značka Dune inspirována písečnými dunami, přičemž povrch samotný má navodit pocit „ledové kůže“. Rámeček OnePlus 15 bude vyroben z leteckého kovu (pravděpodobně hliníku), který má být lehčí než titan, a přitom nabídne lepší odvod tepla. Rámeček má být opatřen povrchovou úpravou vyráběnou třístupňovým procesem spočívajícím v mikroobloukové oxidaci, patentovaném iontovém barvení a patentovaným procesem utěsnění pórů.
Oproti minulé generaci bude přepracován i fotomodul – namísto kruhového ostrůvku OnePlus nově vsadí na vystouplý čtvercový modul se zaoblenými rohy, ve kterém budou zabydlené tři čočky a LED blesk. Všechny tři snímače s největší pravděpodobností nabídnou rozlišení 50 megapixelů, o zpracování snímků se tentokráte nebude starat značka Hasselblad, ale vlastní engine přímo od výrobce.
OnePlus 15 bude zepředu reprezentovat plochý 6,78″ OLED displej s 1,5K rozlišením a obnovovací frekvencí 165 Hz. Obrazovku bude obklopovat symetrický a velmi tenký rámeček s tloušťkou 1,15 mm. Na obrázcích je rovněž patrné programovatelné tlačítko, které nahradí dřívější posuvný přepínač profilů.
Co se hardwarové výbavy týče, těšit se můžeme na nedávno představený čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, až 16 GB RAM a 1TB úložiště, a v neposlední řadě na obrovský 7800mAh akumulátor s podporou rychlého 120W nabíjení. Hmotnost telefonu se má pohybovat okolo 214 gramů, kromě barvy Dune má být k dispozici ještě černá a fialová.
Očekává se, že OnePlus 15 bude mít premiéru někdy v příštím měsíci.
