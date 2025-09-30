TOPlist

OnePlus 15 pózuje na oficiálních snímcích. Výbava bude fantastická

Jakub Karásek
Jakub Karásek 30. 9. 8:00
Oneplus 15 v pískovcové barvě
  • Značka OnePlus zveřejnila tiskové snímky svého nadcházejícího vlajkového smartphonu
  • OnePlus 15 zaujme pozměněným designem fotoaparátu a speciální povrchovou úpravou
  • Uvnitř najdeme nejvýkonnější Snapdragon a ohromnou baterii

Značka OnePlus se připravuje na odhalení svého nadcházejícího vlajkového smartphonu. Čínský výrobce zatím ještě neprozradil datum premiéry, za to však na sociálních sítích zveřejnil jméno chystané novinky i její podobu. K tomu si ještě můžeme přidat soupis parametrů, který zveřejnil informátor Digital Chat Station, a dostáváme velmi ucelenou představu, na co se od OnePlus můžeme těšit.

OnePlus 15: elegán s fantastickou výbavou

Jméno svého nadcházejícího vlajkového smartphonu odhalila čínská značka už před nedávnem, nyní přihazuje i sérii obrázků vyobrazující jeho podobu v barvě Dune. Oficiálně se tak potvrzuje vzhled, který jsme měli poprvé možnost spatřit v minulém týdnu.

Oneplus 15 v barvě Dune na oficiálním tiskovém snímku

Podle výrobce je značka Dune inspirována písečnými dunami, přičemž povrch samotný má navodit pocit „ledové kůže“. Rámeček OnePlus 15 bude vyroben z leteckého kovu (pravděpodobně hliníku), který má být lehčí než titan, a přitom nabídne lepší odvod tepla. Rámeček má být opatřen povrchovou úpravou vyráběnou třístupňovým procesem spočívajícím v mikroobloukové oxidaci, patentovaném iontovém barvení a patentovaným procesem utěsnění pórů.

Oproti minulé generaci bude přepracován i fotomodul – namísto kruhového ostrůvku OnePlus nově vsadí na vystouplý čtvercový modul se zaoblenými rohy, ve kterém budou zabydlené tři čočky a LED blesk. Všechny tři snímače s největší pravděpodobností nabídnou rozlišení 50 megapixelů, o zpracování snímků se tentokráte nebude starat značka Hasselblad, ale vlastní engine přímo od výrobce.

Oneplus 15 zepředu

OnePlus 15 bude zepředu reprezentovat plochý 6,78″ OLED displej s 1,5K rozlišením a obnovovací frekvencí 165 Hz. Obrazovku bude obklopovat symetrický a velmi tenký rámeček s tloušťkou 1,15 mm. Na obrázcích je rovněž patrné programovatelné tlačítko, které nahradí dřívější posuvný přepínač profilů.

OnePlus 15 z boku
OnePlus 15 z boku

Co se hardwarové výbavy týče, těšit se můžeme na nedávno představený čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, až 16 GB RAM a 1TB úložiště, a v neposlední řadě na obrovský 7800mAh akumulátor s podporou rychlého 120W nabíjení. Hmotnost telefonu se má pohybovat okolo 214 gramů, kromě barvy Dune má být k dispozici ještě černá a fialová.

Očekává se, že OnePlus 15 bude mít premiéru někdy v příštím měsíci.

