OnePlus 15 nakonec nebude vypadat jako iPhone. Nejnovější fotografie ukazují nečekaný design

Jakub Karásek 24. 9. 13:30
0
Takto bude vypadat OnePlus 13T v černé barvě
  • Chystaný OnePlus 15 pózuje na nové sadě obrázků
  • Oproti předchozímu úniku se změnil vzhled fotoaparátu
  • Premiéra se odehraje zřejmě někdy v příštím měsíci

Značka OnePlus se připravuje na odhalení svého nového vlajkového smartphonu, který se bude jmenovat OnePlus 15 – čínský výrobce kvůli pověrčivosti asijských občanů přeskočí číslovku 14, neboť číslice 4 se v asijských vyslovuje podobně jako smrt. Jak bude OnePlus 15 vypadat, měla ukázat fotografie, která nedávno kolovala internetem, ovšem podle novějších obrázků by měl telefon nakonec dostat odlišně vypadající modul fotoaparátu.

Takto bude vypadat OnePlus 15

Společnost OnePlus před nedávnem ukončila spolupráci se značkou Hasselblad, přičemž tento „rozvod“ se viditelně podepíše i na příštím vlajkovém smartphonu – čínský výrobce po letech opustí kruhový modul fotoaparátu a půjde konzervativnější cestou.

Oneplus 15 v pískovcové barvě

Připravovaný OnePlus 15 bude vybaven čtvercovým modulem se zaoblenými rohy, ovšem oproti předchozímu úniku v něm nebudou čočky rozmístěné do trojúhelníku jako u iPhonů, ale do podobného sestavení, jaké před pár lety používal smartphone Xiaomi 11 – dvě čočky v obdélníku pod sebou, třetí „bokem“ společně s LED bleskem. Fotoaparáty OnePlus 15 mají být následující:

  • 50Mpx hlavní se světelností f/1.8
  • 50Mpx širokoúhlý se světelností f/2.0
  • 50Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením a světelností f/2.8

Plochý displej a programovatelné tlačítko

Zepředu bude telefon reprezentovat plochý 6,78″ LTPO OLED displej s 1,5K rozlišením a obnovovací frekvencí 165 Hz. Součástí displeje bude i ultrazvuková čtečka otisků prstů. Oproti minulému modelu možná najdeme ústupek v haptické odezvě – OnePlus údajně použije menší vibrační motorek.

OnePlus 15 bude prvním vlajkovým smartphonem značky, který nebude obsahovat posuvný přepínač profilů, namísto něj na levé straně najdeme nové univerzálnější programovatelné tlačítko. Konstrukce telefonu potěší zvýšenou odolností IP68 a IP69.

Parametry OnePlus 15T

Ohromná baterie a superrychlé nabíjení

OnePlus 15 bude pohánět nový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, který nabídne vysoký výkon a příkladnou efektivitu. Vysoké výdrži telefonu rovněž napomůže ohromný akumulátor s kapacitou 7 300 mAh, který půjde nabíjet výkonem až 100 wattů, popř. bezdrátově výkonem až 50 wattů.

Oneplus 15 ve fialové barvě

Očekává se, že OnePlus 15 bude nabízen ve třech barvách – Absolute Black (černá), Mist Purple (fialová) a Sand Dune (béžová). Datum premiéry zatím neznáme, pravděpodobně se dočkáme někdy v příštím měsíci.

