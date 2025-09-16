Zepředu klasika, zezadu iPhone? OnePlus 15 se odhalil ve všech barvách

- Na internet unikla fotografie, na které pózuje chystaný OnePlus 15 ve všech barvách
- Čínský výrobce zcela opustí stávající design, ten nový výrazně připomíná dosavadní iPhony Pro
- Pod kapotou najdeme nejnovější vlajkový Snapdragon a obrovskou baterii
Značka OnePlus se připravuje na premiéru svého nového vlajkového smartphonu. Namísto logicky očekávaného OnePlus 14 se dočkáme rovnou OnePlus 15 – čínský výrobce kvůli pověrčivosti asijských zákazníků číslovku 14 přeskočí. Číslo v názvu naštěstí není nijak důležité, podstatnější je vzhled a celková výbava. V tomto nás OnePlus naštěstí nezklame – podle dosavadních úniků se máme rozhodně na co těšit.
OnePlus 15: nový design a špičková výbava
Značka OnePlus chystá v letošním roce malou revoluci. Jednak se po letech rozloučí s fotografickou značkou Hasselblad, která dosud ladila její fotoaparáty, a zjevně také zahodí design, který používala u minulých generací vlajkových lodí. Podle fotografie, na které OnePlus 15 pózuje rovnou ve třech barvách, bude chystaný telefon zezadu připomínat dosavadní iPhony Pro.
OnePlus 15 opět dostane do výbavy tři fotoaparáty, tentokráte ale nebudou soustředěné do obřího kruhového modulu, ale do čtvercového ostrůvku se zaoblenými rohy. Jednotlivé čočky pak budou „po Applovsku“ seskupené do trojúhelníku. Podobu s iPhony také podtrhne celkový tvar telefonu – OnePlus patrně zahodí stávající design se zaoblenými boky, namísto toho má svému chystanému telefonu dopřeje ploché boky i záda s vystředěným logem výrobce. Třešničkou na dortu pak bude akční tlačítko, které od letošního roku v telefonech OnePlus nahrazuje původní posuvný přepínač profilů.
OnePlus 15 má být nabízen ve třech barvách – Absolute Black (černá), Dune (šedá) a Mist Purple (fialová). Zepředu má telefon reprezentovat 6,78″ displej s 1,5K rozlišením a vysokou obnovovací frekvencí 165 Hz. O pohon se postará druhá generace čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Elite, která ponese poněkud matoucí označení Snadpragon 8 Elite Gen 5. OnePlus 15 má dále oslnit velkým akumulátorem s kapacitou 7 000 mAh a podporou rychlého 120W nabíjení kabelem, popř. 50W bezdrátově.
OnePlus 15 by měl být představen už zanedlouho, pravděpodobně někdy na začátku října.
0 %
Trust Meter
Nakolik věříme tomuto úniku?