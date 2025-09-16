TOPlist

Zepředu klasika, zezadu iPhone? OnePlus 15 se odhalil ve všech barvách

Jakub Karásek
Jakub Karásek 16. 9. 6:30
0
Takto bude vypadat OnePlus 13T v černé barvě
  • Na internet unikla fotografie, na které pózuje chystaný OnePlus 15 ve všech barvách
  • Čínský výrobce zcela opustí stávající design, ten nový výrazně připomíná dosavadní iPhony Pro
  • Pod kapotou najdeme nejnovější vlajkový Snapdragon a obrovskou baterii

Značka OnePlus se připravuje na premiéru svého nového vlajkového smartphonu. Namísto logicky očekávaného OnePlus 14 se dočkáme rovnou OnePlus 15 – čínský výrobce kvůli pověrčivosti asijských zákazníků číslovku 14 přeskočí. Číslo v názvu naštěstí není nijak důležité, podstatnější je vzhled a celková výbava. V tomto nás OnePlus naštěstí nezklame – podle dosavadních úniků se máme rozhodně na co těšit.

OnePlus 15: nový design a špičková výbava

Značka OnePlus chystá v letošním roce malou revoluci. Jednak se po letech rozloučí s fotografickou značkou Hasselblad, která dosud ladila její fotoaparáty, a zjevně také zahodí design, který používala u minulých generací vlajkových lodí. Podle fotografie, na které OnePlus 15 pózuje rovnou ve třech barvách, bude chystaný telefon zezadu připomínat dosavadní iPhony Pro.

OnePlus 15 ve třech barvách na fotografii

OnePlus 15 opět dostane do výbavy tři fotoaparáty, tentokráte ale nebudou soustředěné do obřího kruhového modulu, ale do čtvercového ostrůvku se zaoblenými rohy. Jednotlivé čočky pak budou „po Applovsku“ seskupené do trojúhelníku. Podobu s iPhony také podtrhne celkový tvar telefonu – OnePlus patrně zahodí stávající design se zaoblenými boky, namísto toho má svému chystanému telefonu dopřeje ploché boky i záda s vystředěným logem výrobce. Třešničkou na dortu pak bude akční tlačítko, které od letošního roku v telefonech OnePlus nahrazuje původní posuvný přepínač profilů.

OnePlus 15 má být nabízen ve třech barvách – Absolute Black (černá), Dune (šedá) a Mist Purple (fialová). Zepředu má telefon reprezentovat 6,78″ displej s 1,5K rozlišením a vysokou obnovovací frekvencí 165 Hz. O pohon se postará druhá generace čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Elite, která ponese poněkud matoucí označení Snadpragon 8 Elite Gen 5. OnePlus 15 má dále oslnit velkým akumulátorem s kapacitou 7 000 mAh a podporou rychlého 120W nabíjení kabelem, popř. 50W bezdrátově.

OnePlus 15 by měl být představen už zanedlouho, pravděpodobně někdy na začátku října.

0 %

Trust Meter

Nakolik věříme tomuto úniku?

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Recenze Samsung Galaxy S25 Edge: tenká žiletka příjemně překvapila
Recenze Samsung Galaxy S25 Edge: tenká žiletka příjemně překvapila
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 20:15
1
Realme C71 ve dvou barvách
Realme C71 míří na český trh: nízká cena, vyšší odolnost a 6000mAh baterie
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 19:30
0
iOS 26, macOS 26, iPadOS 26 a watchOS 26: které modely se dočkají aktualizace?
Stahujte a aktualizujte: Apple vydal iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 a macOS 26 se zcela novým designem
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 18:55
6
Telefon Google Pixel 10
Nový Pixel 10 Pro na rok zdarma? Víme, jak pořídit novinku od Googlu nejvýhodněji
PR článek
PR článek PR článek včera 16:37

Kapitoly článku