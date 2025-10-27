OnePlus 15: nový design, vysoký výkon a ohromná baterie

- Nová vlajková loď od OnePlus přichází s atraktivním designem a výtečnou výbavou
- Telefon dostal výkonný hardware, slušnou fotovýbavu a ohromnou baterii
- Globální varianta by měla dorazit někdy v příštím měsíci
Značka OnePlus dnes v Číně představila nástupce svého loňského vlajkového smartphonu OnePlus 13. Podle očekávání se nejmenuje OnePlus 14 (protože Asiaté kvůli pověrčivosti rádi vynechávají číslici 4), ale rovnou OnePlus 15. Tento skok v číslování přichází v poměrně příhodnou dobu – představená novinka totiž přichází s poměrně významnými mezigeneračními změnami. Telefon dostal jiný design zad a také se vůbec poprvé spoléhá na vlastní engine pro zpracovávání fotografií, výrobce totiž před nedávnem oznámil konec spolupráce s fotografickou značkou Hasselblad.
OnePlus 15: nový design a vysoká odolnost
Zatímco u minulých generací zdobil záda vlajkových smartphonů od OnePlus rozměrný kruhový modul fotoaparátu, u letošního modelu výrobce vsadil na decentnější řešení – čtvercový ostrůvek se zaoblenými rohy vsazený do levého horního rohu. Tento design tak trochu připomíná minulé generace iPhonů Pro, oproti nim však v OnePlus odlišně rozmístili čočky a zvýraznili LED blesk.
OnePlus 15 má fyzické rozměry 161,42 × 76,67 × 8,18 mm a váží 211 gramů, nabízen bude ve třech barvách – béžové, černé a fialové. Každá z těchto variant má jinou povrchovou úpravu – výrobce využívá různé metody zpracovávání skla, budoucí majitelé se mohou těšit na sametový povrch a různé efekty při dopadu světla. V OnePlus si také dali záležet na celkovém zpracování – telefon disponuje kovovým rámem, má být dokonale vyvážen v poměru 50:50 a také nabízí nadstandardní odolnost IP66/68/69/69K.
Na boku telefonu nově najdeme místo posuvného přepínače profilů programovatelné tlačítko, nahoře pak potěší přítomnost infraportu pro ovládání domácích spotřebičů.
Nejlepší displej současnosti
Zepředu OnePlus 15 reprezentuje 6,78″ obrazovka obklopená ultratenkými 1,15mm rámečky. Jedná se o LTPO AMOLED displej s 1,5K rozlišením a dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz s možností manuálního navýšení až na 165 Hz (bohužel zatím pouze v čínských aplikacích WeCht, QQ, Xiaohongshu nebo Weibo).
Podle výrobce se jedná o jednu z nejmodernějších obrazovek, která má nabídnout vynikající zobrazovací vlastnosti, které překračují standardy DisplayMate A++. Displej ukazuje svoji sílu především v nočních hodinách, kdy umí ztlumit jas na pouhý 1 nit, přesto i v tomto režim u nabízí ostré detaily a nejnižší hodnoty blikání. Z tohoto důvodu získal jako první displej na světě certifikaci ochrany očí „Little Gold Label“.
Součástí obrazovky je ultrazvuková čtečka otisků prstů a kruhový výřez pro 32Mpx selfie kamerku se světelností f/2.4. Na zádech pak najdeme následující tři fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.8
- 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 116° a světelností f/2.0
- 50Mpx periskopický s 3,5× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.8
OnePlus 15 se při zpracování fotografií spoléhá na technologii Oppo Lumo Imaging System, která se zaměřuje na realistické barevné podání zejména při pořizování portrétních snímků. Nahrávání videa je možné maximálně ve 4K rozlišení při 120 fps, podporován je i záznam v Dolby Vision.
Nejvýkonnější Snapdragon a obrovská baterie
OnePlus 15 pohání nedávno představený čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, který může být doplněn až o 16 GB RAM. Přestože tento telefon není primárně herní stroj, opatřil jej výrobce spoustou technologií, které potěší každého hráče. Jednou z nich je herní síťový čip G2, který se má starat o minimální latenci při hraní her, zrychlení aktualizací her a zrychlení přenosu videa v přetížených sítích.
Čipset je navíc chlazen unikátním systémem Glacier Cooling Systém, který má jako první na světě využívat ultratenkého materiálu z „ručně trhané oceli“. V chladicím systému nesmí chybět ani výparníková komora, novinkou je pak letecký aerogel, který má být izolován stejným izolačním materiálem jaký se používá v raketových motorech. Hráče rovněž potěší technologie Touch Display Sync, která má v systému Android výrazně zlepšovat přesnost a stabilitu dotyku. Telefon má rovněž excelovat v haptice, neboť disponuje výkonným vibračním motorkem.
OnePlus 15 se rovněž pyšní ohromnou baterií s kapacitou 7 300 mAh, kterou lze díky technologii Super Flash Charge dobíjet až výkonem 120 wattů. K dispozici je ale i 50W bezdrátové nabíjení. OnePlus tvrdí, že pouhých 5 minut na nabíječce vystačí na 6 hodin streamování videa.
Operačním systémem je Android 16 s nadstavbou ColorOS 16, do světa ale půjde s globální nadstavbou OxygenOS 16.
Cena a dostupnost
OnePlus 15 bude dostupný již od zítřejšího dne v Číně, a to za následující ceny:
- 12/256 GB za 3 999 CNY (asi 14 200 korun s DPH)
- 16/256 GB za 4 299 CNY (asi 15 300 korun s DPH)
- 12/512 GB za 4 599 CNY (asi 16 400 korun s DPH)
- 16/512 GB za 4 899 CNY (asi 17 400 korun s DPH)
- 16 GB/1 TB za 5 399 CNY (asi 19 200 korun s DPH)
Globální premiéra OnePlus 15 by se měla odehrát někdy v první polovině příštího měsíce.