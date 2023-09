OnePlus 11 má dostat Android 14 ještě tento měsíc. Google jej ale stále nemá hotový

Ve světě Androidu poskytují nejlepší softwarovou podporu tři výrobci – Google, Samsung a OnePlus. Zatímco Google aktualizuje své Pixely nejrychleji, druhé dvě jmenované značky zase nabízejí rok velkých systémových aktualizací navíc. OnePlus se letos pokusí dohnat Google i v rychlosti – čínská firma totiž tento týden prozradila, kdy zahájí aktualizaci svých telefonů na Android 14.

Značka OnePlus na svém blogu oznámila, že počínaje 25. zářím letošního roku začne na své telefony nasazovat stabilní verzi systému OxygenOS 14 se základy v Androidu 14, jako první se patrně dočká úřadující vlajkový model OnePlus 11. Ještě předtím má být spuštěný veřejný beta test na smartphonech OnePlus 11, OnePlus 11R a OnePlus Nord 3, pravděpodobně se tak stane v horizontu několika příštích dní.

OnePlus tímto oznámením vzbudilo poměrně značný rozruch, neboť v brzkém termínu slibuje ostrou verzi systému, který stále ještě není dokončen. O tom, že vývoj Androidu 14 nejde podle plánu, jsme psali na konci srpna, od té doby se zřejmě problémy ještě více prohloubily – namísto očekáváné ostré verze nám Google v tomto týdnu naservíroval nové logo a grafiku, pár nových funkcí pro stávající verze, a zcela nečekaně další beta verzi Androidu 14, tentokráte s označením Beta 5.3. Původně se přitom počítalo, že poslední bude Beta 4.0.

Obvykle přesný informátor Mishaal Rahman na síti X uvedl, že Google odložil vydání ostré verze o celý měsíc. Zatímco výrobci zařízení jej očekávali již v tomto týdnu, nové datum vydání je údajně stanoveno na 4. října, což je mimochodem termín, kdy budou představeny letošní Pixely 8 a 8 Pro. Tímto (neplánovaným) krokem by Google šel ve šlépějích Applu, který rovněž vydává nové hlavní verze iOS společně s novými iPhony.

Hearing now that the source code release of Android 14 has been delayed to next month.

This decision seems to have been made very late, as even OEMs were anticipating that the release would be today.

OEMs are now being told that vulnerabilities detailed in the Android 14… pic.twitter.com/I137j0F0x5

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 5, 2023