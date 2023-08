Google omylem ukázal Pixel 8 Pro. Premiéru přitom bude mít až v říjnu

Jestli Google skutečně něco neumí, tak je to schopnost udržet připravované produkty v utajení. Obrázky a parametry chystaných Pixelů se obvykle „producírují“ po internetu dlouhé měsíce před oficiálním odhalením, občas se na aukčních síních objeví i jejich skutečné prototypy. Nechtěnou předpremiéru má za sebou i chystaný Pixel 8 Pro.

Google v tomto týdnu provedl aktualizaci webových stránek, a „omylem“ na nich zveřejnil i fotografii Pixelu 8 Pro. Snímek se objevil na webu Google Store, konkrétně v sekci věnující se službám a předplatným. Google již tento obrázek odstranil, ovšem znáte to – co se jednou dostane na internet…

Google u Pixelu 8 Pro nebude vymýšlet žádnou designovou revoluci, na zádech zůstane zachován vystouplý proužek s fotoaparáty, tentokráte ale všechny tři čočky ohraničí jedním oválem. Napravo od něj pak najdeme samostatně umístěný blesk a teplotní senzor. Fotografie rovněž potvrzuje „porcelánovou“ barvu telefonu.

Parametry telefonu zatím Google omylem nezveřejnil, ovšem můžeme si je „poskládat“ ze spekulací kolujících internetem. Pixel 8 Pro má do výbavy dostat:

Otázkou je, zda se opravdu snímek Pixelu 8 Pro objevil na stránkách Googlu omylem. Ve stejný den totiž americká firma prozradila datum premiéry, která se odehraje 4. října v New Yorku. Je tedy možné, že krátce zveřejněný obrázek měl pouze nastartovat „hype“, který se bude Googlu v příštích týdnech hodit – 12. září totiž Apple představí letošní řadu iPhonů.

Pixel event invites also just went out. We are descending into the most fun time of the year pic.twitter.com/RZfpm4u6OZ

— Marques Brownlee (@MKBHD) August 30, 2023