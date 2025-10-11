Oneplay: tohle jsou ty nejlepší seriálové a filmové premiéry (říjen 2025)

- Na platformu Oneplay v říjnu míří mnoho českých originálních filmů a seriálů
- Diváci se mohou těšit na dokument Případy Jiřího Markoviče, nebo seriál Štěstíčku naproti
- Dojde i na fanoušky hororu, protože se blíží oblíbený Halloween
V našich pravidelných výběrech nejlepších filmů a seriálů jsme se rozhodli zaměřit na v Česku velmi oblíbenou platformu. Kromě Netflixu a Disney+ se každý měsíc podíváme na to, co nového najdete na největší česko-slovenské streamovací platformě Oneplay. Jaké zajímavé novinky budete moci zhlédnout v říjnu?
Případy Jiřího Markoviče
- Datum premiéry: od 3. října 2025
Čtyřdílná dokumentární série Případy Jiřího Markoviče (87 % na ČSFD) navazuje na extrémně populární hraný seriál z produkce televize Nova a Voyo, nyní Oneplay. Scénárista Jaroslav Hruška, který stojí i za první sérií zmíněného seriálu Metoda Markovič, ve čtyřech cca 40minutových epizodách zrekapituluje nejznámější případy slavného českého detektiva a nabídne k nim i unikátní dobový kontext nebo dosud nezveřejněné záběry.
TV Nova si je vědoma masivního úspěchu seriálu Metoda Markovič, a proto přidala do nabídky i tuto dokumentární sérii. Ta má fanoušky uspokojit novými či dříve ne tak zmedializovanými případy Jiřího Markoviče, ale také namlsat na novou sérii Metoda Markovič: Straka, která zamíří na Oneplay exkluzivně už v příštím roce.
Jarek
- Datum premiéry: 28. října 2025
A pro velký úspěch ještě jeden film z ranku dokumentů. Jarek (66 % na ČSFD), 103 minut dlouhý životopisný snímek o nejznámějším současném českém písničkáři Jaromíru Nohavicovi, zažil svou premiéru v českých kinech na konci srpna, po dvou měsících tak přichází i na streamovací platformy. Od 28. října bude k vidění na platformě Oneplay.
Režisérka Petra Všelichová (České zázraky, dlouho režírovala i pořad Kultura.cz na ČT) se zaměřila na Jarka Nohavicu ve vší komplexnosti. Přestože letos oslavil 72. narozeniny, jeho koncerty jsou stále vyprodané, pro mnoho Čechů je nejlepším tuzemským zpěvákem. Do éteru se však dostávají i jeho názory na politiku a společnost, v roce 2018 převzal z rukou Vladimira Putina Puškinovu medaili za překlady Vysockého a Okudžavy. I na tuto kontroverzi se dokument zaměřuje.
Štěstíčku naproti
- Datum premiéry: od 31. října 2025
- Hrají: Václav Neužil ml., Marek Daniel, Denisa Barešová, Pavel Řezníček, Jiří Vyorálek
Seriál Štěstíčku naproti z pera Marka Najbrta (Kancelář Blaník, Protektor) pojednává o českém fotbalovém prostředí mezi lety 2003 a 2004, inspiruje se přitom kauzou ovlivňování výsledků zápasů tehdejšího sportovního ředitele klubu FK Viktorie Žižkov Ivana Horníka. Tvůrci samozřejmě nechtějí nikoho jmenovat ani ukazovat prstem, ale hlavní postava jménem Ivan, kterou ztvárnil Marek Daniel, mluví za vše.
„Očima vyšetřovatele Marka (Václav Neužil) budeme sledovat pomalé rozplétání zprvu drobné kauzičky uplácení v nižší fotbalové lize, z níž se však postupně stane skandál obřích rozměrů, jehož chapadla sahají až do nejvyšší ligy. A to za doprovodu velmi šťavnatých, místy šokujících odposlechů. Na pozadí této kauzy zároveň šestidílná série sleduje několik různých osob figurujících v prostředí fotbalu. Třeba fotbalového manažera Ivana (Marek Daniel), fotbalovou rozhodčí Irču (Denise Barešová) nebo podnikatele Ľuboše (Andrej Polák),“ stojí v anotaci.
To (It)
- Datum premiéry: 25. října 2025
- Hrají:Bill Skarsgård, Jaeden Martell, Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Jeremy Ray Taylor
Oneplay zřejmě ví, jak nalákat na blížící se Halloween. Horor To (74 % na ČSFD) z roku 2017, natočený podle slavného románu Stephena Kinga, přenesl na plátno děsivý příběh městečka Derry, kde se v kanalizaci skrývá zlo v podobě klauna Pennywise. Skupina dětí, říkající si Klub smolařů, se musí postavit svým nejhlubším strachům, když se jejich kamarádi začnou ztrácet jeden po druhém.
Režisér Andy Muschietti dokázal zkombinovat hrůzu s nostalgií osmdesátých let a vytvořil atmosféru, která je stejně napínavá jako emotivní. Snímek zaujal nejen vizuální stránkou a působivým hereckým obsazením v čele s Billem Skarsgårdem v roli děsivého klauna, ale i silným příběhem o přátelství a odvaze. To se stalo jedním z nejúspěšnějších hororů posledních let a dokázalo, že i klasická Kingova látka může oslovit novou generaci diváků.