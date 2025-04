One UI 8.5 v přípravě. Samsung plánuje velkou změnu vývojového cyklu

Samsung chce sjednotit vývojový cyklus One UI s vydáváním nových verzí Androidu

Letošní letní skládačky mají dostat rovnou Android 16 s nadstavbou One UI 8

Galaxy S26 má jít příští rok do světa s One UI 8.5

Vývoj nadstavby One UI 7 pro Android 15 trval Samsungu neobvykle dlouho. Zatímco u minulých generací korejská firma aktualizovala své starší smartphony pár týdnů po vydání nového Androidu, u Androidu 15 se čekání natáhlo na sedm měsíců. Tato situace je nešťastná i z toho důvodu, že Google od letošního roku výrazně pozměňuje obvyklý harmonogram vydávání nových verzí Androidu a už za pár týdnů by chtěl vypustit do éteru Android 16.

Samsung změní termíny vydávání One UI

Dosud byla praxe taková, že Google vydával nový Android vždy na konci letních prázdnin s tím, že ti nejrychlejší výrobci telefonů jej pak začaly nasazovat do svých zařízení o pár měsíců později – mnohdy se ale čekání na nový systém protáhlo až do první poloviny následujícího roku. Samsung obvykle patřil do první skupiny, povětšinou do konce roku stihl aktualizovat alespoň vlajkové a ohebné telefony z předchozích let.

Od letošního roku Google zavádí novou praxi – hlavní verzi Androidu 16 chce vydat ještě před začátkem velkých letních prázdnin, na podzim pak chystá další (drobnější) update přidávající do systému nové funkce.

Podobný harmonogram Google hodlá dodržovat i v příštích letech, tudíž se mu budou muset přizpůsobit i výrobci smartphonů. V případě Samsungu to má vypadat tak, že hlavní verze Androidu bude nasazována do svých skládacích letních telefonů, zatímco podzimní update bude debutovat v lednových vlajkových modelech řady Galaxy S.

Pokud se budeme bavit konkrétně, tak oproti minulým letům nedostane chystaná dvojice Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7 žádnou desetinkovou verzi One UI, ale rovnou hlavní verzi One UI 8 založenou na Androidu 16. Pro řadu Galaxy S26 pak Korejci chystají verzi One UI 8.5, která bude postavená na podzimním Androidu „16.5“. Existenci One UI 8.5 již prozrazuje kód systému odhalený díky webu SammyPolice.

Doufejme tedy, že Samsung bude ve vydávání aktualizací pružný jako v minulých letech, aby se nestalo, že Google uvede na trh novou verzi Androidu, a Korejci teprve zahájí plošnou aktualizaci na verzi předchozí. To navíc neplatí pouze pro Samsung, ale prakticky pro každého výrobce smartphonů.

