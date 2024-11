Google mění zaběhnuté pořádky. Android 16 vyjde mnohem dříve, než byste čekali

Google od příštího roku mění harmonogram vydávání nových verzí svého mobilního systému

Hlavní verze Androidu budou vycházet na jaře, na podzim pak dorazí drobnější update

Google tak chce sjednotit vydávání nových verzí Androidu s novými telefony

Nové verze systému Android vycházejí každý rok, zpravidla v období mezi srpnem a říjnem. V první vlně se z nového systému tradičně radují majitelé zařízení Google Pixel, poté se rozbíhá dlouhý kolotoč aktualizací zařízení ostatních značek trvající téměř celý rok. V příštích letech chce Google tento zaběhlý harmonogram rozbít, a začne s tím už příští rok.

Android 16 vyjde na jaře, na podzim dorazí menší aktualizace

Letos jsme na vydání Androidu 15 čekali nezvykle dlouho, navíc jej Google uvolnil nadvakrát – v září uvolnil pouze zdrojový kód v programu Android Open Source Program (AOSP), o měsíc později pak vypustil aktualizaci pro zařízení Pixel. Na příští Android 16 budeme čekat mnohem kratší dobu – Google jej totiž plánuje vydat už na jaře.

Změny ve vydávání Androidu oznámil Google na svém blogu pro vývojáře. Příští rok mají vyjít hned dvě nové verze – ta hlavní už v první polovině roku, menší pak v druhé polovině roku, konkrétně v druhém a čtvrtém čtvrtletí. Obě verze přinesou nová API a také novou sadu vývojářských nástrojů, což je důvod, proč tyto změny Google oznamuje už nyní – vývojáři se tak musí připravit na to, že do svých aplikací a her budou moci implementovat novinky dvakrát do roka.

Kdy vyšly předchozí verze systému Android? Android 10 – 3. září 2019

Android 11 – 8. září 2020

Android 12 – 4. října 2021

Android 13 – 15. srpna 2022

Android 14 – 4. října 2023

Android 15 – 3. září 2024

Google tuto změnu údajně provádí kvůli výrobcům smartphonů – chce totiž, aby vydávání hlavních verzí systému lépe korespondovalo s uváděním nových zařízení na trh. Většina výrobců totiž představuje nové telefony na podzim, a často do nich nasazuje starší verzi Androidu, přestože už je k dispozici verze novější – pravděpodobně kvůli nedostatečnému prostoru k otestování nové verze a k implementaci vlastních nadstaveb.

Pokud se Googlu podaří navržený harmonogram dodržet, bude Android 16 uvolněn někdy mezi dubnem a červnem příštího roku, na podzim pak pravděpodobně dorazí menší aktualizace (Android 16.1?). V mezidobí má Google v plánu uvolňovat drobné updaty obsahující nové funkce, avšak bez změn v API a SDK.

Je velmi pravděpodobné, že Google již brzy vypustí do světa první vývojářskou beta verzi Androidu 16, aby dal vývojářům možnost pomalu se na chystané změny připravit.