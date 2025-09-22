One UI 8.5 se inspiruje u iOS 26! Ostrá verze dorazí na začátku příštího roku

- Samsung chystá pro řadu Galaxy S26 nový systém One UI 8.5
- První uniklé testovací sestavení odhaluje několik vizuálních změn
- Část designu si Samsung vypůjčí z iOS 26
Samsung začal v minulém týdnu aktualizovat smartphony na novou verzi systému Android 16 s prostředím One UI 8.0. Korejská firma v příštích měsících dopřeje nový systém desítkám svých zařízení, pokud vše půjde podle plánu, měla by mít hotovo do konce roku. Tím však kolotoč aktualizací neskončí, už začátkem příštího roku by totiž měla přijít nová (mezi)verze systému s označením One UI 8.5.
One UI 8.5 se blíží. Premiéra v řadě Galaxy S26
V minulých letech jsme si zvykli na to, že nová verze prostředí One UI přichází společně s novými vlajkovými smartphony řady Galaxy S, ovšem díky novému harmonogramu vydávání nových verzí Androidu se tato praxe v příštích letech změní. Aktuální Android 16 vyšel zhruba o tři měsíce dříve než jeho předchůdci, na což Samsung zareagoval dřívějším vydáním One UI 8 – tento systém debutoval na ohebných smartphonech Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7.
Premiéru příští generace vlajkových smartphonů Galaxy S26 tak nedoprovodí zbrusu nový operační systém, ale pouze „meziverze“ One UI 8.5 s menší porcí vylepšení. Samsung již tuto verzi interně testuje, na internet se dokonce dostaly první snímky obrazovky.
Z obrázků jsou patrné pouze drobné vizuální úpravy. V Nastavení například došlo k odstranění podnadpisů položek a k nasazení nových grafických prvků – při scrollování je ve spodní a horní části obrazovky patrný efekt gradientního mizení položek, jednotlivé nabídky a vyhledávací pole jsou obohaceny o stíny. Vyhledávací pole bylo přesunuté do spodní části obrazovky, u samotného vyhledávání je pak nové zobrazení kategorií ve třech sloupcích.
Při návrhu některých položek se Samsung evidentně inspiroval u iOS 26. Tlačítko zpět kupříkladu nyní „poletuje“ nad ostatními položkami, dokonce se hovoří i o nasazení spodního pilulkového tlačítkového menu (byť bez efektu skla). Očekáváme, že Samsung do One UI 8.5 propašuje další nové prvky využívající umělou inteligenci, ty však zatím současná testovací verze neobsahuje.
Podle posledních zvěstí by měl Samsung představit řadu Galaxy S26 někdy v únoru příštího roku, její složení má být následující:
- Galaxy S26 Pro (náhrada za základní model)
- Galaxy S26 Edge (náhrada za variantu Plus)
- Galaxy S26 Ultra
Prostředí One 8.5 pravděpodobně dostane pouze pár starších smartphonů (počítáme s vlajkovými a ohebnými modely), zbytek si nejspíš bude muset počkat do léta na Android 17 a prostředí One UI 9.