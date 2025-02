One UI 7 pro starší Samsungy nabírá zpoždění. Na tyhle všechny telefony se dostane

V minulých letech jsme si zvykli na to, že Samsung nasazuje do svých smartphonů nejnovější verzi Androidu mezi prvními, u aktuální verze si ale dává na čas. Zatímco u předchozích generací Korejci stíhali vydat nový systém na podzim ještě před příchodem nových vlajkových modelů, u nejnovějšího Androidu 15 s prostředím One UI 7 je tomu přesně naopak – zatím jej dostala pouze čerstvá modelová řada Galaxy S25, starší telefony si na aktuální systém musí ještě nějakou dobu počkat.

Příchod One UI 7 na starší telefony se očekával již s uvedením řady Galaxy S25 na trh, avšak tento termín Samsung nestihl. V třetí beta verzi totiž objevil na poslední chvíli drobnou chybu – v kombinaci přirozeného režimu displeje s optimalizací obrazovky docházelo k nezamýšlenému zežloutnutí obrazu. Samsung přislíbil, že tato chyba bude opravena ve čtvrté beta verzi, což znamená jediné – testování ještě není u konce a příchod ostré verze je v nedohlednu.

The Galaxy S24 series One UI 7.0 will release the Beta4 version, and the official version is still a long way off. pic.twitter.com/pGT6EnI6EJ

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) February 7, 2025