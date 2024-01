Oficiální premiéra řady Galaxy S24: tento den si zapište do kalendáře

Mluvilo se o tom už dlouho a dnešním dnem je to oficiální. Řeč je o oficiálním termínu představení modelové řady Galaxy S24. Tu budou tradičně zastupovat tři smartphony – Galaxy S24, Galaxy S24+ a Galaxy S24 Ultra. Podle četných úniků informací a tiskových snímků, které se v posledních týdnech objevovaly na internetu, se dočkáme téměř identického designu i rozměrů.

Výrazné novinky by mělo přinést uživatelské prostředí One UI 6.1, které má ve velké míře pracovat s generativní umělou inteligencí. Ta se má například postarat o kvalitnější noční snímky, real-time překlad telefonního hovoru (tato funkce u nás zřejmě nebude dostupná) a další softwarové optimalizace.

Who’s ready for a new era of mobile?! #SamsungUnpacked is going to be epic. Don’t miss out.

❤️ to follow along for a never-before-seen debut. pic.twitter.com/EImcAXmq6s

