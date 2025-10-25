Odváže se konečně Apple? Bezrámečkový iPhone je prý opět ve hře

- Apple údajně hodlá místo modelu Air nasadit různé experimentální koncepty
- Dočkat bychom se měli skládačky ve stylu knihy či bezrámečkového smartphonu
- Za tři roky by také mělo spatřit světlo světa první ohebné véčko
Že se iPhonu Air příliš nedaří, alespoň z pohledu čísel, o tom už jsme několikrát psali. Čtvrtý iPhone na pásce ale není hitem už nějaký ten pátek, ostatně předchůdci v podobě modelů mini a Plus by mohli vyprávět. Jak to tak ale vypadá, Apple neplánuje v příštím roce vydat nástupce Airu, ať už by byl jeho úspěch sebevětší. Namísto něj bude pozici čtvrtého iPhonu v portfoliu zastávat v následujících letech pokaždé jiný model, alespoň dle informací známého leakera yeux1122.
Je libo bezrámečkový iPhone, nebo stylové véčko?
Hned příští rok by měl být vyhrazen pro dlouho očekávanou skládačku se spekulovaným názvem iPhone Fold. Její vydání je sice podle některých zdrojů v ohrožení a možná se dočká odkladu, přeci jen ale spekulace se o tomto modelu zmiňují tak dlouho, že bychom se nedivili, kdyby na ní Apple skutečně intenzivně pracoval. Její podoba my měla být pravděpodobně ve stylu knížky, tedy půjde o přímého konkurenta Samsungu Galaxy Z Fold.
V roce 2027 se máme také na co těšit – yeux1122 totiž tvrdí, že Apple údajně představí speciální model iPhonu k 20. výročí s „neexistujícím“ rámečkem kolem displeje. Údajně bude mít plochý tvar s OLED displejem ohýbajícím se kolem všech čtyř okrajů zařízení a obepínajícím všechny hrany. Apple údajně použije v displeji vrstvu pro rozptyl světla, aby vyrovnal podsvícení a obrazovka vypadala stejně jasná ve všech oblastech. U tohoto zařízení má Apple nasadit technologii Face ID ukrytého pod displejem.
Také rok 2028 se má nést ve znamení experimentů. Apple údajně plánuje uvést na trh skládací telefon ve stylu véčka s kompaktním a lehkým designem. Skládací telefon má být navržen s zakřivením na všech čtyřech okrajích kolem oblasti pantu, takže ohyb by měl splývá s tělem. Vnější displej bude schopen zobrazovat notifikace či využívat zkratky založené na umělé inteligenci. Apple údajně bude profilovat toto zařízení jako lehký luxusní model zaměřený na módu, který by mohl být oblíbený u žen. Jestli se jedná jen o spekulace, nebo je na těchto informacích něco pravdy, se jistě dozvíme v průběhu času.