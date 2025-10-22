Apple chce oslavit 20. narozeniny iPhonu ve velkém stylu. Model iPhone 19 prý úplně zařízne

- iPhone 19 nejspíš nespatří světlo světa, Apple jej „zařízne“ stejně jako kdysi iPhone 9
- Místo něj přijde v narozeninovém roce 2027 rovnou iPhone 20, tvrdí analytici firmy Omdia
Rok 2027 bude představovat pro celý Apple velkou, přímo monstrózní událost. iPhone, nejznámější produkt společnosti, totiž oslaví 20. narozeniny. Objevují se tedy zajímavé spekulace, které hovoří o tom, že iPhone 19, který má logickou posloupností za dva roky dorazit, bude přeskočen a nahradí jej rovnou „kulatý“ iPhone 20.
iPhone 17, iPhone 18 a co pak?
Karty jsou jasně rozdané. Letos Apple velkolepě představil iPhone 17, což může být lehce matoucí, protože se píše rok 2025. Na příští rok 2026 je dle věrohodných zdrojů plánovaný iPhone 18. Jeho nástupce pro rok 2027, což by dle této posloupnosti měl být iPhone 19, však má dorazit s odlišným označením.
Šéf analytické společnosti Omdia na tiskové konferenci v Soulu podle korejského magazínu ETNews uvedl, že pro rok 2027 Apple plánuje iPhone 20. „Apple uvede na trh iPhone 18e a iPhone 20 v první polovině roku 2027 a iPhone 20 Air, Pro, Pro Max a iPhone Fold 2 budou uvedeny na trh v druhé polovině roku 2027,“ stojí v prohlášení.
Jubilejní iPhone 20
Odhalil tím jednak očekávané plány Applu na rok 2027, ale také předpokládanou nabídku iPhonů pro příští podzim. Kromě jiného jde o další dílek do skládačky, že se příští podzim skutečně dočkáme prvního skládacího iPhonu, protože dle šéfa Omdia dorazí v roce 2027 již druhá generace.
Rovněž to vypadá, že se potvrdí spekulace týkající se přesunutí základního iPhonu na jarní období, kdy nepravidelně přichází levnější iPhone – dříve model SE, nyní iPhone e. S touto informací jsme se mohli setkat už letos na konci léta, znovu s ní přišel zmíněný korejský server ETNews s odkazem na vlastní zdroje.
Co se týká změny pojmenování iPhonů v roce 2027 a případné vypuštění číslovky 19, dávalo by to smysl. V roce 2027 to bude přesně 20 let od uvedení prvního iPhonu. Devítku z názvu Apple už dokonce jednou vypustil, a to při představení iPhonu X v roce 2017, kdy slavil telefon s logem jablka první jubileum. Po boku iPhonu 8 tedy přišel iPhone X (římská 10), následoval iPhone 11 a tak dále.