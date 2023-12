Odstřihl je Apple? iMessage pro Android přestaly fungovat pár dní po spuštění

Okolo jablečného komunikátoru iMessage je v posledním měsíci velmi rušno. Na jedné straně je v souvislosti s evropským Aktem o digitálních trzích (DMA) přezkoumáván Evropskou komisí, na straně druhé se jej nezávisle na sobě snaží několik firem zpřístupnit na systému Android. Obrana Applu je ale zjevně v obou případech účinná.

Služba iMessage je oficiálně dostupná pouze na zařízeních Apple, avšak z mnoha stran je vyvíjen tlak na to, aby ji firma z Cupertina nabídla i na konkurenčních platformách. Apple se těmto snahám brání, neboť ví, že dokud bude komunikátor iMessage dostupný pouze na jeho vlastních zařízeních, jejich uživatelé budou mít přechod ke konkurenci velmi znesnadněný.

Otevření iMessage má aktuálně v rukách Evropská komise, která by mohla jablečný komunikátor zařadit mezi služby regulované Aktem o digitálních trzích. Podle předběžných závěrů se to ale pravděpodobně nestane – po pětiměsíčním přezkoumávání přišli úředníci Evropské komise s tím, že iMessage má oproti WhatsAppu nebo Messengeru mizivé využití ve firemním sektoru, a tudíž není potřeba tuto službu regulovat. Finální verdikt má sice padnout až v únoru příštího roku, pochybujeme však, že se do této doby něco změní.

Když se tedy nemůže iMessage dostat na konkurenční platformy oficiálně, zkouší to různé firmy jinými pokoutnými cestami. Nejviditelnější byl pokus mobilní značky Nothing, která na Androidu zprovoznila iMessage díky společnosti Sunbird. Její řešení založené na přenosu dat mezi mobilní aplikací a farmou Maců Mini se ukázalo být ohromnou bezpečnostní hrozbou pro uživatelská data, a proto byla tato služba (dočasně) ukončena – firma Nothing od ní dala ruce pryč, aplikace zmizela z obchodu Play a firma Sunbird od té doby mlčí.

Nadějnější vlaštovkou se stala aplikace Beeper Mini spuštěná v minulém týdnu. I ta dokázala zpřístupnit komunikátor iMessage na Androidu, avšak šla na věc jinou cestou – její autoři prý na základě reverzního inženýrství zjistili, jak iMessage na pozadí funguje, a tyto principy pak přetvořili do vlastní aplikace. Generální ředitel Beeperu Eric Migicovsky v minulém týdnu tvrdil, že Apple nemá žádné páky, jak Beeper Mini vypnout, jelikož jeho aplikace nevyužívá žádný kód z Cupertina. Jak se zdá, Apple si přeci jen poradil.

V noci na dnešek přestal komunikátor Beeper Mini fungovat – veškeré pokusy o odeslání či přijetí zprávy končí chybou. Zda za omezením funkčnosti stojí přímo Apple, nelze v tuto chvíli potvrdit, Migicovsky to však nevylučuje. Vývojáři se vehementně snaží fungování obnovit, zatím se jim to podařilo pouze u služby Beeper Cloud. Aplikace Beeper Mini stále nefunguje, byť firma na sociálních sítích slibuje, že náprava se blíží.

