Nothing řeší bezpečnostní skandál: integrace iMessage je děravá jako ementál

Společnost Nothing v tomto týdnu zahájila nečekanou a odvážnou iniciativu – vydala aplikaci Nothing Chats, a skrze ni přinesla do světa Androidu podporu iMessage. Britská firma musela jít na věc oklikou, neboť Apple si svoji komunikační platformu úzkostlivě chrání, později se ale ukázalo, že řešení od Nothing může udělat více škody než užitku. Nakonec musel zasáhnout Google, který raději aplikaci Nothing Chats z obchodu Play odstranil.

Aplikace Nothing Chats se v obchodě Play objevila v pátek 17. listopadu, nainstalovat ji bylo možné exkluzivně pouze na smartphone Nothing Phone (2). Google ji ze svého obchodu odstranil o pouhý den později, a to kvůli bezpečnostním rizikům, která přinášela. Jak se totiž ukázalo, zabezpečení a ochrana uživatelských dat nebyly na tak vysoké úrovni, jakou firma Nothing slibovala.

Aplikace Nothing Chats byla postavená na technologii společnosti Sunbird, která zajišťuje fungování služby iMessage na telefonech s Androidem jednoduchým způsobem – veškerou komunikaci provozuje na serverové farmě postavené z Maců Mini, veškeré konverzace jsou pak obousměrně přeposílány z a do telefonů s Androidem. Firma tvrdí, že toto přeposílání je koncově šifrované, ovšem není to tak úplně pravda.

Jakmile aplikace Nothing Chats vyšla, provedlo několik zvědavých uživatelů podrobnou kontrolu jejího kódu. Výsledky byly zdrcující – žádné koncové šifrování se nekoná, aplikace prý dokonce veškerou komunikaci posílá v prostém textu přes nezabezpečený protokol HTTP, pravděpodobně proto, že na pozadí běžící služba BlueBubbles nepodporuje HTTPS.

texts team took a quick look at the tech behind nothing chats and found out it's extremely insecure

it's not even using HTTPS, credentials are sent over plaintext HTTP

backend is running an instance of BlueBubbles, which doesn't support end-to-end encryption yet pic.twitter.com/IcWyIbKE86

— Kishan Bagaria (@KishanBagaria) November 17, 2023