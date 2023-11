iMessage pro Android realitou! Jen musíte mít telefon od tohoto výrobce

Společnost Nothing přináší na Android službu iMessage

Jedná se o neoficiální řešení, za kterým stojí společnost Sunbird Messaging

Zasáhne Apple nebo ponechá tuto iniciativu naživu?

Společnost Nothing se rozhodla bořit zavedené pořádky a připravila něco, co od ní nikdo nečekal. Tentokráte se nejedná o žádné zařízení s průhledným tělem, ale o velkou softwarovou novinku – aplikaci Nothing Chats, která na Androidu podporuje komunikační službu iMessage.

Modré vs. zelené bubliny

Služba iMessage je jednou z funkcí, kvůli které jsou uživatelé iPhonů zamknutí v jablečném ekosystému a za žádnou cenu jej nehodlají opouštět. V našich končinách není tento problém natolik palčivý, avšak v USA se jedná o velké téma – dokonce tak velké, že o něm rapper Drake složil song.

iPhony jsou v USA výrazně populárnější než ve zbytku světa – jejich tržní podíl se blíží 50 procentům, u teenagerů je to dokonce 87 procent. Služba iMessage, která je na jablečných zařízeních integrovaná do aplikace Zprávy, je pak mezi majiteli iPhonů hlavním komunikačním kanálem, funguje totiž jako jakýkoliv jiný internetový „kecálek“ se spoustou doprovodných funkcí.

Zprávy zaslané skrze iMessage mají na jablečných zařízeních podobu modrých bublin, do konverzací se nicméně může přimíchat i běžná SMS komunikace s uživateli Android telefonů – v jejich případě mají bubliny barvu zelenou. Tato zdánlivá maličkost vede k rozdělování uživatelů, u teenagerů dokonce mnohdy k šikaně. Společnost Nothing se proto rozhodla tuto bariéru prolomit a přivést službu iMessage do světa Androidu.

iMessage na Androidu? Pouze s Nothing Phone (2)

Podpora iMessage na Androidu pochopitelně není nic, čemu by Apple „požehnal“ – jedná se o neoficiální řešení v rámci aplikace Nothing Chats vyvinuté ve spolupráci se společností Sunbird Messaging. Aplikace bude v obchodě Play k dispozici již tento pátek 17. listopadu, v první fázi bude exkluzivní pouze pro majitele Nothing Phone (2) v USA, Kanadě, Velké Británii a Evropě.

Uživatel aplikace Nothing Chats bude mít cestu k iMessage maximálně zjednodušenou, postačí mu přihlásit se svým Apple ID, aniž by nutně musel vlastnit jakýkoliv iPhone, iPad nebo Mac. Skrze aplikaci lze pak komunikovat s majiteli jablečných zařízení a nevzbudit u nich ani špetku podezření – konverzační bubliny zůstanou modré, podporovány dokonce budou pokročilejší funkce jako skupinový chat, indikátor psaní, hlasové zprávy nebo sdílení multimediálního obsahu v plné kvalitě. Brzy by pak ještě měla přijít podpora potvrzení přečtení zprávy a reakce/odpovědi na vybrané příspěvky.

Za vším je farma Maců Mini

Ptáte se, jakým způsobem se podařilo službu iMessage v aplikaci Nothing Chats zprovoznit? Společnost Sunbird Messaging k tomuto účelu používá farmu počítačů Mac Mini, na nichž služba iMessage vzdáleně běží, a do aplikace Nothing Chats se pouze zrcadlí. To pochopitelně v uživatelích vyvolávat strach o citlivá data, ať se jedná o obsah konverzací, nebo o přihlašovací údaje k Apple ID, společnost Nothing nicméně ubezpečuje, že ani ona, ani firma Sunbird nemá k osobním datům uživatelů přístup. Všechny zprávy zaslané skrze Nothing Chats mají být koncově šifrované.

Otázkou je, jak dlouho bude tento systém fungovat, než mu Apple „zatne tipec“. Carl Pei si věří, že Apple nijak nezareaguje, neboť by tím na sebe přitáhnul nežádoucí pozornost. Služba iMessage je aktuálně v hledáčku antimonopolních úřadů, neboť existuje vážné podezření, že ji Apple využívá k tomu, aby udržel uživatele ve svém ekosystému. S tímto scénářem operuje i Google a několik evropských operátorů, kteří společně bojují za to, aby se na ni vztahoval evropský Akt o digitálních trzích – ten by přinutil Apple otevřít iMessage světu.

I kdyby se firmě Nothing nepodařilo iMessage na Androidu udržet, určitě na toto téma vznikne bouřlivá debata, která by v konečném důsledku mohla zapříčinit oficiální uvolnění této služby pro konkurenční platformy.