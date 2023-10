Drake v nové skladbě kope do Androidu, reakce Googlu přišla okamžitě

Oblíbený umělec Drake vydal nové album, které se dotýká světa technologií

Ve skladbě First Person Shooter zmiňuje spor mezi Androidem a iOS

Reakce Googlu na sebe nenechala dlouho čekat

Řevnivost mezi uživateli Androidu a iOS trvá už nějaký ten pátek a zatím nic nenaznačuje, že by se oba tábory chystaly zakopat válečnou sekeru. Rozepře fanoušků obou operačních systémů je již natolik etablovaná, že pronikla až do populární kultury, kde je námětem vtípků, odkazů, či dokonce celých písní. Poslední zmiňovaná věc se týká populárního hudebního interpreta jménem Drake, který minulý týden vydal nové album For All the Dogs, na kterém se nachází skladba First Person Shooter. Ta je speciální především tím, že se trefuje do oblíbeného sporu mezi Androidem a iOS.

O sporu mezi iOS a Androidem rapuje i Drake

Ona rozepře se týká takzvané zelené vs. modré bubliny. Uživatelé iOS totiž v rámci aplikace Zprávy využívají také službu iMessage, která je obdobou tradičních internetových „kecálků“. Jakmile odešlou zprávu, aplikace sama rozpozná, zda se na druhé straně nachází také uživatel iMessage, a zbarví zprávu do modra. V opačném případě aplikace pošle klasickou SMSku, která je vyobrazena zelenou barvou. Právě tímto způsobem většina uživatelů iOS snadno pozná, že na druhé straně se nachází uživatel Androidu.

#TextsGoGreen hit us different, that’s why we had to drop this unofficial lyric explainer video #GetTheMessage 💚😏 pic.twitter.com/dPxt9yZjCG — Android (@Android) June 18, 2022

Jakmile se například do skupinové konverzace majitelů zařízení od Applu připojí někdo s Androidem, veškerá komunikace se automaticky přepne z internetové a dnes již mírně překonané SMS a MMS zprávy. Právě na tuto změnu odkazuje Drake ve své písni. Právě příslušnost k „zeleným bublinám“ je často terčem posměchu a šikany ze strany majitelů iPhonů, především pak ve Spojených státech.

Ironií je, že obdobná situace nastane v případě, kdy uživatelé Androidu komunikují skrze protokol RCS, který by měl v dohledné době nahradit tradiční SMSky. Vzhledem k tomu, že RCS prozatím není masově používaný protokol, skládat písně z opačného gardu prozatím nebude patřit mezi populární kratochvíle. Na druhou stranu je Google velkým propagátorem RCS a skladba se mu trefila do noty – na sociální síti zveřejnil krátké video, které „vysvětluje“ text písně. Je pozitivní, že gigant z Mountain View bere celou záležitost pozitivně.