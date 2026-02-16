TOPlist

Odpočívej v pokoji, Ballie. Ikonický robot od Samsungu potichu vyklidil scénu

Michael Chrobok
Michael Chrobok 16. 2. 20:00
AI robot Samsung Ballie
  • Samsung podle všeho potichu ukončil vývoj svého AI robota Ballie
  • Ten měl premiéru na CESu v roce 2020, do prodeje se měl dostat v loňském roce
  • Zmínku o něm už na oficiálních stránkách bohužel nenajdeme

Začátek roku patří vždy tradičně největšímu veletrhu spotřební elektroniky na světě, CESu v Las Vegas. V posledních několika letech jsme mohli vždy na stánku Samsungu vidět malého roztomilého robůtka se jménem Ballie, který si získal srdce nejednoho technologického nadšence. Jihokorejský gigant tuto „žlutou kouli s kolečkama“ vozil na CES s železnou pravidelností, přičemž jsme napjatě očekávali, kdy se dostane do prodeje. V letošním roce nicméně došlo ke zlomu – Ballie se na CESu neobjevil a Samsung jej stáhnul i ze svých webových stránek.

Robota Ballie se nejspíše už nedočkáme

Ballie byl poprvé představen na CESu v roce 2020 a zařízení mělo být podle dostupných informací poháněno AI Gemini od Googlu. Také se uvádělo, že bude uveden na trh někdy v létě 2025. Nic z toho se však bohužel nestalo a vypadá to, že se tak nestane ani v budoucnu. V prosinci Samsung oznámil, že Ballie bude opět odložen: „Pokračujeme ve zdokonalování a vylepšování technologie, abychom zákazníkům mohli nabídnout ještě působivější zážitek.“

Nyní to vypadá, že Samsung oficiálně zrušil uvedení tohoto robota s umělou inteligencí na trh. Oficiální stránka Ballie je nyní nefunkční, na což upozornil server SamMobile. Stránka nyní přesměrovává uživatele na nabídku projektorů společnosti Samsung, což dává smysl vzhledem k tomu, že Ballie měl mít vestavěný projektor. Může to však také signalizovat konec projektu jako produktu určeného pro koncového spotřebitele – podle Wayback Machine byla úvodní stránka aktivní až do 7. ledna 2026, přičemž její následné zachycení 29. ledna naznačuje přesměrování na projektor Samsung.



AI robot Samsung Ballie



Vzhledem k tomu, že landing page již neexistuje, je tedy velmi pravděpodobné, že Samsung hodil svého AI robota Ballie přes palubu. Je otázkou, co stojí za tichým stažením, nicméně oficiálně se k tomuto jihokorejská společnost nejspíše nevyjádří. I když není vyloučeno, že na robotovi do domácnosti Samsung stále pracuje, pravděpodobně si ho do svých domácností v dohledné době nepořídíme.

Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

