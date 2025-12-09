Geniální robůtek už měl být dávno v prodeji. Ballie od Samsungu se ale zadrhnul dřív, než vyjel

- Vzpomínáte si na robota Ballie od Samsungu? Měli jsme se ho dočkat toto léto
- Jihokorejský gigant jej ale opět v tichosti odložil
- Otázkou zůstává, zda se dočkáme v příštím roce, nebo zda máme přestat doufat
Roboti jsou posledních několik let velkým tématem, nicméně jejich ostré nasazení je prozatím vzdálené. I když výrobní roboti by značné množství věcí zlevnili a zefektivnili, řadu z nás přeci jen zajímá, jak je to s roboty, které si budeme moci pořídit do domácnosti. Tady se jejich provedení a využití značně liší, nicméně velký zájem vzbudil Samsung a jeho roztomilý robůtek Ballie.
Roztomilý robůtek nabírá další zpoždění
Ačkoli vypadá podobně jako robotický vysavač, Ballie od Samsungu slouží zcela jinému účelu. Podle posledních informací je Ballie navržen jako chytrý asistent, který dokáže ovládat osvětlení, vítat hosty u dveří nebo dokonce potenciálně nabízet doporučení ohledně oblečení díky vestavěným kamerám a umělé inteligence Gemini. Samsung také zmínil funkci „hlídače“ během rané fáze vývoje robota, která má za úkol hlídat váš dům a domácí mazlíčky, když jste pryč.
Samsung vyvíjí Ballieho už několik let, přičemž produkt byl poprvé představen před téměř šesti lety na veletrhu CES v Las Vegas. Ballie však byl navržen pouze jako prototyp a společnost neměla v úmyslu jej uvést na trh. To se však změnilo v roce 2024, jak poukazuje TechRadar, když firma na začátku tohoto roku na CESu oznámila, že AI robot bude uveden na trh v první polovině roku. Tak se nicméně nestalo, byť produktová stránka stále funguje, což naznačuje, že Samsung na něj ještě nezanevřel.
Prozatím to ale vypadá, že odklad na příští rok je již téměř jistý, stejně jako prezentace robota na chystaném veletrhu CES na začátku příštího roku. Ačkoli Samsung zveřejnil videa a několik obrázků robota Ballie, veřejnosti (ani té odborné) jej zatím neumožnila podrobně vyzkoušet a je otázkou, kdy se skutečně dočkáme.