AI robot Ballie se chystá do prodeje, dočkáme se už v létě

Robot Ballie půjde do prodeje už toto léto

Nebudou mu chybět ani AI funkce z dílny Googlu

Konkrétní datum, cena či dostupnost bohužel Samsung zatím neuvedl

Roboti figurují takřka v jakékoli sci-fi literatuře, filmu či seriálu a z pohledu běžného člověka se jedná o velmi atraktivní myšlenku – ostatně kdo by nechtěl mít doma humanoidního robota, který za něj udělá otravné věci, jako zajde na nákup či umyje okna? Ačkoli robotizace do určité míry pronikla i do našich domácností, například skrze robotické vysavače, stále to do utopistické vize budoucnosti má daleko. Robot Ballie od Samsungu nás sice této vizi nepřiblíží, přesto si ale zaslouží naši pozornost.

Užitečný pomocník do každé domácnosti

Na tomto AI robotovi jihokorejská společnost pracuje už od roku 2020, přičemž do finálního prodeje se stále ještě nedostal. Naděje svitla až na letošním veletrhu CES v Las Vegas, kde jej Samsung opět prezentoval a přislíbil, že se jej dočkáme už v letošním roce. Jak se říká, slibem nezarmoutíš, nicméně v tomto případě to vypadá, že Samsung nepřeháněl a skutečně si budeme moci ještě tento rok AI robota Ballie zakoupit.

V průběhu let se Ballie stával stále schopnějším. Nyní na něm Samsung spolupracuje s Googlem, což by robotu mělo zajistit přidání funkcí umělé inteligence. Ballie využívá technologii generativní umělé inteligence Google Cloud a podle jihokorejské firmy bude schopen nejen přirozené konverzace, ale také vám pomůže v domácnosti tím, že bude předvídat vaše potřeby. Ballie bude schopen kupříkladu nastavovat osvětlení a ovládat produkty chytré domácnosti, vítat lidi u dveří, pracovat s vašim rozvrhem, nastavovat upomínky a další.

V animovaném videu, které Ballieho schopnosti představuje, můžeme kupříkladu vidět, jak hledá zábavné video pro dítě, nabízí stylistické rady, připomíná člověku, aby si vzal kabát, protože je venku zima či vypravuje děti včas do školy. Pomocí umělé inteligence Gemini bude Ballie také schopen interpretovat zvuk a hlas, informace z kamery a údaje ze senzorů monitorujících prostředí v domácnosti, navíc bude schopen poskytovat doporučení pro zlepšení zdraví a pohodlí uživatele.

Samsung stále nezmínil konkrétní datum uvedení do prodeje, dostupnost na jednotlivých trzích či cenu, nicméně dočkat bychom se měli už toto léto.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.