Samsung vrací do hry robůtka Ballie. Koupit si jej budete moci už tento rok

Samsung na letošním CES opět ukázal robůtka Ballie

Poprvé ho představil před pěti lety

Letos by však prý měl konečně zamířit do prodeje

Pamatujete si, jak Samsung před pěti lety představil na veletrhu CES roztomilého pojízdného robůtka Ballie, který vypadal jako míč a měl vestavěný projektor? Loni se s ním korejský gigant chlubil na tomto veletrhu znovu a letos bychom se prý měli konečně dočkat samotného prodeje.

Roztomilý a pohotový

Alespoň tak tvrdí společnost Samsung. Jako první by se měli nejspíše dočkat američtí zákazníci. A co že všechno takový robůtek umí? Od prvního představení prošel designovou proměnou a v podstatě se jedná o fyzického AI asistenta, který vás umí následovat, reagovat na to, co mu ukazujete a v reálném čase odpovídat nebo zobrazovat informace pomocí projektoru.

Dokonce lze robota ovládat i šlapáním na tlačítka promítaná na podlahu. Umí i poměrně pohotově reagovat. V rámci předváděcí ukázky promítal na menší stěnu film a po požádání o zvětšení obrazu se automaticky otočil, aby vyhledal větší stěnu, na kterou by se zvětšený promítaný obraz vešel.

Od tohoto malého zařízení však nelze očekávat zázraky, co se týká jasu a ANSI lumenů. Je jasné, že se nejedná o konkurenci projektorům určeným pro promítání filmů. Nejlépe si vedl při promítání obrazu přímo na podlahu, kterou měl bezprostředně před sebou. Vestavěné reproduktory však prý vůbec špatné nejsou.

V další interakci mu byl ukázán pár lahví vína a dotaz zněl, které se lépe hodí k jakému jídlu. To mělo dokázat, že Ballie má i pokročilé rozpoznávací schopnosti. Odpovědi na většinu dotazů přinesl během pár sekund bez jakýchkoliv zádrhelů.

Je cool, ale…

Stále je tu však několik neznámých. Jednak nevíme, kolik bude takovýto robůtek stát a na které trhy se vůbec dostane. Odhaduji, že ten český se spíše nedočká a podporu češtiny bych u takového produktu nečekal vůbec.

A nakonec je tu samotné využití robůtka. Na předvádění kamarádům a příbuzným bude jistě skvělý, ale další použití bude nejspíše omezené. Nakonec můžeme doufat, že ukázky z CES nebyly předprogramované a Ballie není jen drahá hračka, co toho však příliš mnoho neumí.