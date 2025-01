Geniální chytré zrcadlo od Samsungu: umělá inteligence vám doporučí, jak pečovat o pleť

Samsung na veletrhu CES ukázal zrcadlo s umělou inteligencí

Umí detailně prozkoumat pleť a navrhnout způsoby péče

Cenu ani datum uvedení na trh zatím neznáme

Veletrh CES oficiálně zítra otevře své brány, ovšem již nyní výrobci představují nové spotřebitelské produkty pro letošní rok – televizory, soundbary, ledničky, chytré sekačky a také spoustu více či méně zajímavých gadgetů. Pochopitelně hlavní slovo hrají zařízení, která se alespoň vzdáleně opírají o schopnosti umělé inteligence, jedním z nich je například chytré zrcadlo od Samsungu.

MicroLED Beauty Mirror: zrcadlo, zrcadlo, jaké vady má moje pleť?

Samsung vyvinul zrcadlo ve spolupráci s přední kosmetickou korejskou značkou Amorepacific, pochopitelně se nejedná o obyčejné zrcadlo, ale o kombinaci kamery a microLED displeje. Díky inovativním technologiím má ale uživatel získat pocit, jako by skutečně stál před klasickým zrcadlem – Samsung slibuje více než 80% odrazivost a 90% propustnost.

Hlavní funkcí tohoto zrcadla není pouze odrážet obraz z okolí, ale poskytnout uživateli důležité údaje o jeho pleti. Zrcadlo dokáže rozpoznat několik parametrů – vrásky, póry, pigmentaci nebo erytém (červené zbarvení kůže způsobené rozšířením krevních cév), a na základě zjištění nabídnout uživateli doporučení, jak se má o svoji pleť starat. Využívá k tomu schopnosti umělé inteligence, která čerpá z více než 20 tisíc klinicky ověřených kožních diagnóz – Samsung tvrdí, že faktor přesnosti přesahuje přes 85 procent.

Po uživatelské stránce je vše naprosto jednoduché – stačí se do zrcadla půl minuty dívat a okamžitě získáte výsledky. Podle zkušeností prvních „testujících“ zrcadlo povětšinou nabídne produkty na péči o pleť, dokonce s QR kódy, jejichž prostřednictvím lze případné krémy apod. zakoupit.

Samsung bohužel k zrcadlu neposkytnul žádné další informace – nevíme tedy, zda se jedná pouze o technologické demo nebo o produkt, který se dostane do prodeje. Také neznáme případnou cenu, takže nelze odhadnout, zda by se mohlo jednat o spotřebitelskou záležitost nebo o produkt určený do kosmetických salonů. Nepochybujeme ale o tom, že by služby tohoto zrcadla mohla klidně zastoupit aplikace pro smartphone nebo tablet.