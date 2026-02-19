Od obrázků k symfoniím: AI Gemini se naučila skládat hudbu a jde jí to sakra dobře

- Google rozšiřuje svou AI platformu Gemini o další modul
- Po generování fotografií a videí přichází tvorba hudby
- Nový model se jmenuje Lyria 3 a umí vytvořit 30sekundovou skladbu
Gemini od Googlu je přední AI platforma a jeden z nejkomplexnějších nástrojů tohoto typu. Kromě tradičního chatbota zahrnuje i možnost tvorby obrázků, videí a nejnověji umožňuje také tvorbu hudby. Funkce se prozatím nachází v beta verzi a vyzkoušet ji můžete v mobilní i desktopové aplikaci Gemini.
Gemini umí tvořit hudbu
Možnost vytvářet v rámci Gemini hudbu je logickým krokem ve vývoji, který navazuje na předchozí moduly pro vytváření fotografií a videí. Populární AI platforma používá pro generování hudby pokročilý model Lyria 3, který pochází z dílny Google DeepMind a díky němu je tvorba vlastní hudby opravdu velmi snadná.
Díky této nové funkci si můžete nechat vygenerovat 30sekundovou skladbu na míru, a to jen na základě slovního popisu nebo fotografie. Není třeba vymýšlet si texty, stačí když popíšete nápad na skladbu, nebo nahrajete fotografii a Gemini tyto vstupy během pár okamžiků převede na chytlavou hudební stopu. A výsledky vypadají (respektive znějí) více než dobře.
Originální skladba i s coverem
Kromě toho, že není nutné pro vytvoření skladby vymýšlet vlastní texty, stojí za zmínku i to, že má uživatel kreativní kontrolu nad detaily, jako je styl, vokály nebo tempo. Gemini tyto půlminutové sklady navíc doplní o originální cover vytvořený přes model Nano Banana a své výtvory můžete snadno sdílet s přáteli, a to stažením nebo přes odkaz k přímému sdílení.
Možnosti tvorby hudby v Gemini
- Z textu na skladbu – jednoduše zvolte žánr, který chcete pro svou píseň použít a k tomu přidejte jakoukoliv doprovodnou informaci. Můžete zmínit náladu nebo nějakou vzpomínku, a kromě nahrávky se zpěvem lze stvořit také instrumentální píseň.
- Z fotek a videí na skladbu – nahrajte do Gemini fotku nebo video a nechte ji vytvořit nahrávku na základě tohoto obsahu, včetně textu, který vystihne náladu na snímku.
Vyzkoušejte si tvorbu hudby již dnes
Pokud vás nová funkce Gemini v podobě tvorby hudby zaujala, není nic snazšího, než si ji vyzkoušet. Aktuálně se nachází v beta verzi, a to v rámci mobilní i desktopové aplikace. Stačí, když zamíříte na web Gemini a kliknete na ikonu Vytváření hudby pod textovým řádkem. Poté stačí vybrat styl, popsat skladbu nebo nahrát fotografii / video a počkat si na výsledek.
Všechny takto vytvořené skladby v sobě nesou SynthID, což je neviditelný digitální vodoznak sloužící k identifikaci obsahu vytvořeného umělou inteligencí od Googlu. Vyhledávací gigant také rozšiřuje možnosti ověřování AI obsahu v Gemini o ověření původu audia – stačí nahrát zvukový soubor a zeptat se, zda jej vytvořila umělá inteligence od Googlu.