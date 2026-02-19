TOPlist

Od obrázků k symfoniím: AI Gemini se naučila skládat hudbu a jde jí to sakra dobře

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 19. 2. 10:10
Umělá inteligence Galaxy AI/Gemini AI na Samsungu Galaxy S25 Ultra
  • Google rozšiřuje svou AI platformu Gemini o další modul
  • Po generování fotografií a videí přichází tvorba hudby
  • Nový model se jmenuje Lyria 3 a umí vytvořit 30sekundovou skladbu

Gemini od Googlu je přední AI platforma a jeden z nejkomplexnějších nástrojů tohoto typu. Kromě tradičního chatbota zahrnuje i možnost tvorby obrázků, videí a nejnověji umožňuje také tvorbu hudby. Funkce se prozatím nachází v beta verzi a vyzkoušet ji můžete v mobilní i desktopové aplikaci Gemini.

Gemini umí tvořit hudbu

Možnost vytvářet v rámci Gemini hudbu je logickým krokem ve vývoji, který navazuje na předchozí moduly pro vytváření fotografií a videí. Populární AI platforma používá pro generování hudby pokročilý model Lyria 3, který pochází z dílny Google DeepMind a díky němu je tvorba vlastní hudby opravdu velmi snadná.


Díky této nové funkci si můžete nechat vygenerovat 30sekundovou skladbu na míru, a to jen na základě slovního popisu nebo fotografie. Není třeba vymýšlet si texty, stačí když popíšete nápad na skladbu, nebo nahrajete fotografii a Gemini tyto vstupy během pár okamžiků převede na chytlavou hudební stopu. A výsledky vypadají (respektive znějí) více než dobře.

Originální skladba i s coverem

Kromě toho, že není nutné pro vytvoření skladby vymýšlet vlastní texty, stojí za zmínku i to, že má uživatel kreativní kontrolu nad detaily, jako je styl, vokály nebo tempo. Gemini tyto půlminutové sklady navíc doplní o originální cover vytvořený přes model Nano Banana a své výtvory můžete snadno sdílet s přáteli, a to stažením nebo přes odkaz k přímému sdílení.

Možnosti tvorby hudby v Gemini

  • Z textu na skladbu – jednoduše zvolte žánr, který chcete pro svou píseň použít a k tomu přidejte jakoukoliv doprovodnou informaci. Můžete zmínit náladu nebo nějakou vzpomínku, a kromě nahrávky se zpěvem lze stvořit také instrumentální píseň.
  • Z fotek a videí na skladbu – nahrajte do Gemini fotku nebo video a nechte ji vytvořit nahrávku na základě tohoto obsahu, včetně textu, který vystihne náladu na snímku.


Mladý hacker ve škole (ilsutrační obrázek)



Nepřehlédněte

Gemini pod palbou hackerů. Útočníci AI zahltili tisíci zbytečných promptů

Vyzkoušejte si tvorbu hudby již dnes

Pokud vás nová funkce Gemini v podobě tvorby hudby zaujala, není nic snazšího, než si ji vyzkoušet. Aktuálně se nachází v beta verzi, a to v rámci mobilní i desktopové aplikace. Stačí, když zamíříte na web Gemini a kliknete na ikonu Vytváření hudby pod textovým řádkem. Poté stačí vybrat styl, popsat skladbu nebo nahrát fotografii / video a počkat si na výsledek.

Všechny takto vytvořené skladby v sobě nesou SynthID, což je neviditelný digitální vodoznak sloužící k identifikaci obsahu vytvořeného umělou inteligencí od Googlu. Vyhledávací gigant také rozšiřuje možnosti ověřování AI obsahu v Gemini o ověření původu audia – stačí nahrát zvukový soubor a zeptat se, zda jej vytvořila umělá inteligence od Googlu.

Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

