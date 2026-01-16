Gemini jako váš komplexní asistent? Nově AI propojíte s Gmailem, fotkami a dalšími službami Googlu

- AI Gemini se přizpůsobí vašim potřebám díky novince s názvem Personal Intelligence
- Ta díky propojenému přístupu k ostatním službám Googlu nabídne osobnější přístup
- Prozatím je funkce k dispozici pouze pro platící uživatele v USA
Orientovat se ve světě internetu a moderních technologií je čím dál tím složitější, a to i v případě, pokud patříte mezi ty znalejší. Zjistit informaci, rezervovat termín nebo něco objednat už není tak jednoduché a může se pořádně protáhnout, přičemž čas je to nejdražší, co máme. Právě toto chce řešit umělá inteligence od Googlu jménem Gemini, do které zamířila novinka v podobě Personal Intelligence. Ta umožní si personalizovat vašeho asistenta skrze propojení s ostatními aplikacemi giganta z Mountain View.
Osobní asistent od Googlu
Personal Intelligence má za úkol bezpečně propojit informace z aplikací, jako jsou Gmail a Fotky Google, aby byla aplikace Gemini co možná nejvíce užitečná a vyhovovala vašim potřebám. S těmito znalostmi můžete přesně určit, které aplikace propojit, a každá z nich vám zlepší uživatelský zážitek – jediným klepnutím propojí Gmail, Fotky, YouTube či Vyhledávání. Personal Intelligence má dvě hlavní přednosti: schopnost uvažovat na základě komplexních zdrojů a vyhledávat konkrétní podrobnosti například z e-mailu nebo fotografie, aby mohla odpovědět na vaši otázku. Často tyto schopnosti kombinuje a pracuje s textem, fotografiemi i videem, aby poskytla odpovědi šité na míru.
Google si dle svých slov dal záležet, aby u Personal Intelligence nedošlo k ohrožení soukromí. Propojení aplikací je ve výchozím nastavení vypnuté a uživatelé jej mohou zapnout či vypnout individuálně dle potřeby. Po zapnutí Gemini přistupuje k datům tak, aby odpovídal na konkrétní požadavky a prováděl za uživatele různé úkony. A protože tato data již uložená u Googlu, nemusíte citlivá data odesílat jinam, abyste mohli využívat jejich plný potenciál.
Uživatelé také nebudou muset hádat, odkud odpověď pochází: Gemini se pokusí odkazovat na informace, které použil z vašich připojených zdrojů, nebo je vysvětlit, aby si je uživatelé mohli ověřit. Gemini se rovněž bude snažit vyhýbat se proaktivním předpokladům ohledně citlivých údajů, jako jsou údaje o vašem zdraví, ale pokud si to uživatel bude přát, vyhoví mu.
Personal Intelligence je k dispozici už nyní pro předplatitelé Google AI Pro a AI Ultra, avšak pouze ve Spojených státech. Postupem času by se nicméně měla objevit i v dalších regionech včetně České republiky a jednou i v bezplatném modelu.