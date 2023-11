Oblečení pro technofily: Lenovo odhalilo bizarní kolekci k nabušenému tabletu

Lenovo posílá na trh svůj zatím nejlepší tablet Tab Extreme

Prodeje podpoří speciální kolekcí oblečení pro technofily

Z historie známe celou řadu příkladů, kdy se spojila oděvní/módní značka a technologický výrobce. Třeba Honor a Moschino nebo Ray-Ban a Meta. Čínské Lenovo nyní navázalo spolupráci s menšími návrháři a výsledkem je unikátní, leč notně bizarní oblečení, které využijete právě při venkovní práci s tabletem.

Móda ve stylu Tab Extreme

Na samém začátku bylo uvedení velkého tabletu Tab Extreme se 14,5″ obrazovkou. Má jít o vlajkovou loď na poli tabletů značky Lenovo. Zařízení disponuje výkonným čipsetem Dimensity 9000, dvojicí zadních fotoaparátů, osmi reproduktory, obří 12300mAh baterií a také sadou příslušenství, ať už jde klávesnici, pouzdro nebo chytrý stylus. Tablet je k mání i na českém trhu za cenu kolem 30 tisíc korun.

Aby Lenovo podpořilo prodeje svého nového počítačového tabletu, rozhodlo se oslovit trio návrhářských studií, aby vytvořila ideální módní doplňky či rovnou celé kusy oblečení, které budou k tabletu perfektně pasovat. Lenovo dokonce tvrdí, že dle výsledků interní studie z roku 2022 jedinci, kteří si vybírají tablet jako své hlavní zařízení, mají také silný sklon k módě.

Obří růžová bunda nebo protihluková kapuce

Hongkongské Kit Wan Studios představilo oblečení inspirované kyberpunkem a filmovou sérií Matrix. Nabízí kabát, vestu inspirovanou kevlarovými armádními doplňky či speciální brašnu. Vše sytě vzorované a s jednotnými dekoračními prvky – patentkami.

Oproti tomu amsterdamské Maium, které se ve své aktuální podzimní/zimní kolekci zaměřuje na prošívané bundy, ukázalo velkou hitovku. Růžový kabát je vhodný do každého počasí a zakrývá ruce i nohy. Co však tuto bundu odlišuje, je její schopnost nafouknout se do polstrované deky nebo dokonce houpací sítě. Maximální univerzálnost zajišťuje také velká kapsa „na břiše“.

Naším favoritem je však kolekce londýnského studia RANRA, které kombinuje outdoorový styl bundy s velkou protihlukovou kápí a speciální výklopnou kapsou pro uložení tabletu. „Je to víc než jen oblečení – je to nový způsob života, který zahrnuje zábavu díky integrovaným popruhům a umožňuje vám nosit a sledovat, hrát, poslouchat a maximalizovat čas pro sebe, ať jste kdekoli,“ hodnotí Lenovo nadšeně.