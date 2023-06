„O filmové Zeldě nic nevím,“ tvrdí šéf studia, které stojí za filmem Super Mario

Snímek Super Mario Bros. ve filmu je obřím hitem

Spekulace tvrdí, že příští snímek nás zavede do světa hry The Legend of Zelda

Ředitel studia Illumination je nicméně v tomto ohledu zdrženlivý

Filmový hit Super Mario Bros. ve filmu vzal útokem nejen světová, ale také česká kina. Už podle prvních informací z kin se očekávalo, že snímek bude velkým hitem, což celosvětové tržby ve výši téměř 30 miliard korun jen potvrdily. Filmový Mario se tak stal nejúspěšnější videoherní adaptací všech dob a není proto divu, že se na internetu vyrojila celá řada spekulací, co studio Illumination, které spadá pod Universal, přinese příště.

Nad filmovou Zeldou stále visí otazník

Ačkoli je ve hře i pokračování Maria, který rozhodně nevyčerpal všechen svůj potenciál, poměrně často se objevovaly zmínky také o adaptaci herní série The Legend of Zelda. Ta má stejného „otce“ Šigeru Mijamota a stejně jako Mario je velmi úspěšná a populární mezi hráči, což teorii hrálo do karet. Podle všeho se ale jedná jen o zbožné přání zapálených fanoušků, alespoň podle vyjádření ředitele Illumination Chrise Meledandriho pro web TheWrap.

V něm se pozastavil nad často spekulovanou variantou, že příští videoherní adaptace nás zavede právě do království Hyrule. „Vůbec nevím, odkud se tyto spekulace vzaly. Chci říct, že chápu, že si lidé domýšlejí různé věci, protože naše spolupráce s Nintendem dopadla nadmíru dobře. Můj vztah se společností Nintendo zahrnuje i členství v její správní radě, takže chápu, jak na tyto spekulace lidé přišli. Prozatím jsme se ale bavili pouze o další spolupráci mezi Nintendem a Illumination, nikoli o konkrétních projektech,“ uvedl Meledandri.

Meledandriho vyjádření lze nicméně čist více způsoby. To, že Illumination aktuálně nepracuje na filmové Zeldě, totiž nemusí nutně znamenat, že se jí nedočkáme. Diskuse o tom, jaký bude další snímek kalifornského studia, dost pravděpodobně stále ještě probíhají a je stále možné, že to nakonec bude právě Zelda. Na oficiální ohlášení toho, na čem bude Illumination pracovat, si nicméně ještě budeme muset nějakou chvíli počkat.