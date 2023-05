Když filmový Mario nestačí: tipy na hry (nejen) s ikonickým instalatérem

Skvělých her s Mariem a jeho přáteli je celá plejáda

Pro plnohodnotný zážitek budete potřebovat konzoli od Nintenda

K dispozici jsou také dvě mobilní hry, které jsou navíc zdarma

Česká kina už téměř měsíc baví animovaný snímek Super Mario Bros. ve filmu, který je adaptací známé herní série od Nintenda. Ačkoli u kritiků film sklidil spíše vlažné ohlasy, divácký vkus však rozhodl o tom, že se jedná o jednu z nejlepších a nejvýdělečnějších videoherních adaptací všech dob. Film jsme viděli také my v redakci a jsme z něj taktéž nadšení – ať už jsme na něm byli s malými dětmi, nebo jen z vlastní zvědavosti.

Než se Mario dostal na filmová plátna, musel si vybudovat svůj ikonický status na konzolích od Nintenda. Na nich je doma až do dnešních dní, nicméně nakouknul také na chytré telefony. Pokud vás snímek zaujal a chcete si rozšířit své videoherní obzory, pak je tento článek přesně pro vás. Poradíme vám, po jakých titulech sáhnout a co rozhodně nevynechat.

Nintendo Switch je základ

Jak už jsem zmínil v úvodu tohoto textu, bez konzole Nintendo Switch se do Houbičkového království budete propracovávat jen stěží. Naštěstí je konzole japonské společnosti mnohem lépe dostupná, a to jak z pohledu skladových zásob, tak její ceny. Nejvyšší verzi s OLED panelem pořídíte už za 8 290 Kč, přičemž nenáročným uživatelům bude stačit varianta Lite, která začíná na ceně 5 390 Kč. Konkurenční konzole jsou nejen o poznání dražší, ale také si na něm Maria nezahrajete.

Vstupní branou do světa Maria je bezesporu titul Super Mario Odyssey. Skákačka ve 3D světě je nejen graficky nejpokročilejší ze všech titulů s italským instalatérem v čele, ale také se její vývojáři doslova vyřádili v celé plejádě roztodivných světů. Prakticky na každém kroku je něco ukryto a připraveno k tomu, abyste to mohli objevit. Kromě široké palety nápadů potěší také příběh, který do značné míry inspiroval také filmové zpracování.

Pokud toužíte spíše po klasické hratelnosti, chybu neuděláte s titulem New Super Mario Bros. U Deluxe. Přes krkolomný název hra nabídne přesně to, co si pod pojmem Mario představíte – tradiční boční kameru, ikonické nepřátele, rozmanité světy a náročnou hratelnost. Na propracovaný příběh sice raději nemyslete, naproti tomu vám bude odměnou celá řada propracovaných úrovní.

Do třetice nemohu opomenout ani závodní titul Mario Kart 8. Ten je etalonem žánru motokárových závodů už hezkou řádku let, o čemž svědčí celé plejáda různých klonů a kopií. Originál je ale jen jeden, a pokud vás v rámci filmu bavila právě část odkazující na závodění, rozhodně sáhněte po této hře. Odměnou vám bude skvělá hratelnost, spousta povedených tratí a desítky hodin zábavy, které si můžete vychutnat nejen sami, ale také proti živým soupeřům.

Perličkou je poté hra Mario Party Superstars. Jak už název napovídá, jedná se o skupinovou hru inspirovanou světem Maria, která částečně vychází ze známého Člověče, nezlob se, obohaceného o systém propracovaných miniher. Pokud hledáte ideální hru pro hraní s dětmi či prarodiči, kterou není potřeba složitě vysvětlovat a u které se budete zaručeně bavit, toto je titul přesně pro vás.

Tip: Pokud nutně neprahnete po fyzické kopii hry (cartridge), můžete si z Nintendo Shopu stáhnout online verzi. Ta standardně stojí +- stejně, co fyzická, nicméně do 4. května je většina titulů se Super Mariem ve slevě za příjemnějších 999 Kč.

Nejen Mario umí prodávat hry

Svět Maria se nicméně netočí pouze okolo ikonického hrdiny, ale také kolem jeho přátel a parťáků. Jeho bratr Luigi je hlavním protagonistou neméně známé série Luigi’s Mansion, která je nyní k dispozici ve své třetí iteraci. Ta je inspirována snímkem Krotitelé duchů a stejně jako tento snímek nabídne hráči velkou porci kreativity, zábavnou hratelnost a specifický humor. Pokud tedy hledáte něco trochu jiného než neohrožené herní skutky Maria, s tímto titulem rozhodně nešlápnete vedle.

Zajímavou logickou hříčkou je také Capitan Toad: Treasure Tracker, který dává vyniknout statečnému obyvateli Houbičkového království. Vzhledem k jeho přednostem se ale do souboje nepustíte s pomocí svalů, ale svého logického myšlení. Hra je složena z jednoduchých úrovní, které je potřeba pokud možno vyřešit co nejpřijatelnější možnou cestou. Ačkoli se může zdát, že se jedná o jednoduchou hru, splnit všechny úrovně na 100 % chce pořádného fištróna.

Za zmínku stojí také bojovka Super Smash Bros. Ultimate, ve které se sejdou nejen hrdinové ze světa Maria, ale také Donkey Kong, Kirby, Pokémon, Splatoon či The Legend of Zelda. Dlouhá tradice této herní série se odráží na její popularitě nejen v domovském Japonsku, ale také Spojených státech, kde se koná nejeden turnaj v této hře. Pakliže hledáte spíše možnost, jak procvičit své reflexy než rozum, Super Smash Bros. Ultimate je ideální volba.

Mobilní hříčky příliš neoslní, ale jsou zdarma

S Mariem se nicméně můžete seznámit i v případě, že žádnou konzoli od Nintenda nevlastníte a ani to nemáte v plánu. Možností sice příliš mnoho není, přesto se jedná o adekvátní náplast, která vás na nějakou dobu zabaví. Řeč je o hře Super Mario Run, která jak název napovídá, je inspirována známým titulem Temple Run. Také zde máte za úkol doběhnout až do cíle a přitom posbírat co nejvíce mincí.

Pro fanoušky závodních her je na mobily k dispozici také Mario Kart Tour, která je variací na motokárové závody. Hry jsou k dispozici zdarma pro Android i iOS a jsou překvapivě propracované. Plnohodnotným titulům z Nintenda Switch se sice rovnat nemohou, přesto ale nabídnou hodiny skvělé zábavy. Do budoucna by her od Nintenda na mobilních platformách mohlo být více, na to si ale budeme muset ještě chvíli počkat.

