O Diablo 4 je extrémní zájem! Za prvních pět dní vydělalo ďábelských 666 milionů dolarů

Král akčních RPG zažívá doslova snový start

Hráči už za hru či kosmetické předměty utratili přes 15 miliard korun

Diablo 4 je přitom teprve na začátku svého životního cyklu

Jednou z nejočekávanějších her letošního roku bylo bezesporu Diablo 4. Na další díl spadající do populární série akčních RPG, který by nebyl mobilní hříčkou, čekaly miliony hráčů po celém světě a nutno podotknout, že se dočkali opravdu královské jízdy. Zatímco pro vás připravujeme plnohodnotnou recenzi, v Sanctuary se to již hemží celou plejádou zkušených matadorů i nových hráčů, kteří společně masakrují pekelné hordy a snaží se dostihnout hlavního záporáka hry, Lilith.

Pekelné hordy zažívají těžké časy

Hladký průběh spuštění a velká očekávání se projevily také na finančních výsledcích, ze kterých si už nyní může Blizzard mnout ruce. Podle jejich tiskové zprávy totiž za prvních pět dní vydělalo Diablo 4 více než 666 milionů dolarů (cca 14,7 miliard korun), což z něj udělalo nejrychleji prodávaný titul v dějinách firmy. Částka nicméně nezahrnuje pouze prodej samotných kopií hry, ale také útratu za virtuální předměty v obchodu přímo ve hře, jehož nabídka je sice poměrně chudá a předražená, přesto na některé hráče evidentně zapůsobila.

Zajímavé jsou také statistiky toho, kolik času a jak jej hráči v Diablu 4 strávili. Celkem všichni již překonali dobu hraní 276 milionů hodin, během kterých zlikvidovali více než 276 miliard démonů a zemřeli přes 316 milionkrát. Úctyhodné číslo je nicméně 163, což je počet hráčů, kteří dosáhli maximální úrovně 100 s postavou vytvořenou v Hardcore režimu, kdy se hráč po smrti nemůže spoléhat na oživení, neboť je permanentní.

Diablo 4 stojí teprve na začátku svého životního cyklu. Tvůrci slíbili, že jejich titul bude fungovat na principu live service, tedy že do něj bude neustále přibývat nový obsah. Například první sezóna se otevře až příští měsíc, ke které budou mít přístup majitelé dražších edic, případně ti, kteří si zakoupí battle pass. Z předchozích zkušeností s hrami od Blizzardu lze říci, že jej budou vývojáři podporovat minimálně jednu dekádu, jak je u nich dobrým zvykem.