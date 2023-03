Doufali jste v Diablo IV na Game Passu? Máme pro vás špatnou zprávu

Fanoušci Diabla se již brzy budou moci ponořit do úvodních kapitol očekávaného čtvrtého dílu v rámci otevřené beta verze. Majitelé předobjednávek se dočkají v termínu od 17. do 19. března, zatímco na všechny ostatní dojde o týden později. Termín vydání plné verze byl nastaven na 6. června pro PC, Xbox One, Xbox Series S/X, PS5 a PS4. Pro předplatitele služby Game Pass však nemáme dobré zprávy.

V souvislosti s pokračující snahou Microsoftu o získání vydavatelského domu Activision Blizzard byla řada příznivců zvědavá, zda se hra v den vydání objeví také v populárním herním předplatném. Jejich naděje však rozprášil generální manažer Diabla Rod Fergusson, který na Twitteru potvrdil, že očekávaný titul se na Game Pass nechystá. „Vnímáme nadšení hráčů z nadcházející bety a máme z něj velkou radost. Zároveň vnímáme i dotazy ohledně dostupnosti hry ve službě Game Pass, takové plány však nemáme,“ oznámil Fergusson.

It's awesome seeing the excitement around the Diablo IV Beta, and our Wolf Pack puppy! We’ve been getting some questions about D4 on Game Pass and I want to let you know we have no plans for that. See you in Sanctuary during the Beta Early Access weekend starting on March 17!

— Rod Fergusson (@RodFergusson) March 13, 2023