Nubia představuje RedMagic 11 Air: tenký, průhledný a brutálně výkonný

Jakub Karásek
Jakub Karásek 21. 1. 6:30
RedMagic 11 Air v černé a bílé barvě
  • Značka RedMagic uvádí na trh štíhlý herní smartphone RedMagic 11 Air
  • Pyšní se vysokým výkonem, aktivním větráním a spoustou benefitů pro nadšené hráče
  • Globální premiéra telefonu se uskuteční příští týden

Herní značka RedMagic, za kterou stojí čínská společnost Nubia, představila loni říjnu smartphony RedMagic 11 a 11 Pro. Tyto telefony zaujaly vysokým výkonem, spoustou herních vychytávek, a hlavně viditelným cirkulujícím kapalinovým chlazením. Nubia nyní k této dvojici přidává další kousek – jmenuje se Red Magic 11 Air, a jak již název napovídá, jeho hlavním benefitem je útlý pas.

RedMagic 11 Air: žiletka ve světě herních telefonů
Rychlá herní obrazovka
Umí také fotografovat
Cena a dostupnost

RedMagic 11 Air: žiletka ve světě herních telefonů

RedMagic 11 Air je stejně jako jeho sourozenci herní smartphone, tudíž nečekejte, že bude v tloušťce lámat světové rekordy. Na druhou stranu 7,85 mm je u tohoto typu zařízení velmi slušná hodnota. Telefon váží 207 gramů, takže v ruce poznáte, že držíte kus poctivého herního železa. Tomu napovídá i provedení zad, které tak trochu připomíná smartphony od značky Nothing – u bílé i černé varianty dostanete poloprůhledná záda překrývající různé elementy imitující vnitřnosti telefonu.

RedMagic 11 Air v černé a bílé barvě

Část technického řešení je dokonce k vidění – telefon totiž stejně jako jeho sourozenci disponuje aktivním větráčkem Turbo Fan 4.0 s RGB osvětlením. Tento ventilátor dosahuje rychlosti až 24 tisíc otáček za minutu a díky přepracovaným lopatkám je schopen efektivně chladit výkonný čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ten spárován s rychlými paměťmi typu LPDDR5X Ultra a UFS 4.1, takže v tomto směru hráči dostávají maximální porci výkonu.

Aktivní chlazení

Rychlá herní obrazovka

Telefon je navíc vybaven obrazovkou, na které si hraní her vychutnáte dosyta – použitý 6,85″ OLED panel s integrovanou čtečkou otisků prstů se pyšní rozlišením 1,5K, obnovovací frekvencí 144 Hz a schopností rozpoznávat doteky ve frekvenci až 250 Hz (u více prstů dokonce 960 Hz). Telefon v režimu 144 Hz podporuje víc než 200 mobilních her, k jejich ovládání lze navíc kromě displeje využit i postranní triggery s odezvou 520 Hz.

Nubia si navíc pohrála i se softwarem – nový herní engine RedMagic Energy Cube 3.0 disponuje inteligentním plánováním na úrovni milisekund, a dokáže tak precizně koordinovat procesorový i grafický výkon, odezvu displeje a spotřebu energie pro maximální herní kvalitu a efektivitu.

RedMagic 11 Air v černé a bílé barvě

Umí také fotografovat

RedMagic 11 Air je vybaven třemi fotoaparáty, ovšem vidět jsou pouze dva – 16Mpx selfie kamerku se totiž podařilo schovat přímo pod displej. Na zádech je pak k dispozici dvojice fotoaparátů – 50Mpx hlavní a 8Mpx širokoúhlý.

Navzdory relativně tenkému tělu se výrobci podařilo do útrob telefonu napěchovat akumulátor s kapacitou 7 000 mAh, který lze dobíjet výkonem až 120 wattů. Bezdrátové nabíjení bohužel podporováno není. Operačním systémem je Android 16 s nadstavbou RedMagic OS 11.0, která obsahuje několik AI funkcí včetně taktického trenéra, který může uživatelům poskytovat rady během hraní.

RedMagic 11 Air: baterie a nabíjení

Cena a dostupnost

RedMagic 11 Air je již nyní dostupný v Číně, a to v černé a bílé barvě, v březnu by pak ještě měl dorazit ve stříbrné. Ceny pro čínský trh jsou následující:

  • 12/256 GB za 3 699 CNY (asi 13 400 korun s DPH)
  • 16/512 GB za 4 399 CNY (asi 15 900 korun s DPH)

RedMagic plánuje svoji novinku prodávat i na globálním trhu, celosvětová premiéra se uskuteční příští týden 29. ledna.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

