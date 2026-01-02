TOPlist

Novoroční pecky na Netflixu: přehled novinek, které vás přikovají k obrazovce

Michael Chrobok
2. 1. 15:00
Snímek ze seriálu Jeho a Její
  • Čím vykopnout nový rok? Poradíme vám, jaké filmy a seriály na Netflixu stojí za to
  • Vynechat byste neměli třeba švédskou detektivku či zajímavé komediální vystoupení

Tak je to tady – máme zde nový rok 2026 a s ním pokračování našeho pravidelného seriálu, ve kterém vám doporučujeme ty nejzajímavější filmy, seriály a dokumenty, které se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Za pozornost stojí třeba švédský kriminální seriál jménem Země hříchu, americké drama plné lží s názvem Jeho a její, případně poutavý komediální skeč Marcello Hernández: American Boy.

Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete třeba snímek o nebezpečích novinářské práce jménem Zameteno pod kobercem, komediální vystoupení světoznámého komika Rickyho Gervaise s názvem Mortality nebo kriminální seriál Na útěku.

Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?

Země hříchu (Land of Sin)

  • Datum premiéry 1. řady: 2. 1. 2026
  • Hrají: Krista Kosonen, Mohamed Nour Oklah, Peter Gantman

Detektivka pátrá po pohřešovaném klukovi, ke kterému má osobní vazbu. Místní jí ale nejsou moc nápomocní. Tím míň, když se začne hrabat v jejich rodinných konfliktech. Švédské krimi seriály patří velmi často svým řemeslným zpracováním mezi špičku svého žánru a rychle se propracovávají ke klasikám, přičemž v případě seriálu Země hříchu by to nemělo být jinak. O tom se ale musíte přesvědčit sami.

Když je teenager Silas nalezen mrtvý na farmě na poloostrově Bjäre, věčně rozzlobená, podivná, ale velmi inteligentní vyšetřovatelka Dani se spojí s čerstvě promovaným policejním kolegou Malikiem, aby případ vyšetřili. Vyšetřování zavede Dani a Malika do patriarchální krysí díry na skánském venkově a brzy se ocitnou uprostřed temné rodinné války, která trvá již po generace. Dani, která má osobní vztah k oběti Silasovi, je vtažena hluboko do vyšetřování a rodin, které jsou jeho středobodem. Patriarcha Elis dá Dani lhůtu na vyřešení případu, než vezme věci do svých rukou v rámci rodiny.

