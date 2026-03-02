Nové Xiaomi 17 Ultra fotí brutálně dobře. Podívejte se na snímky ze švýcarského Zermattu

Xiaomi představilo nový model 17 Ultra a už od uvedení je zřejmé, že letos míří opravdu vysoko. Hlavním tématem novinky je bez debat fotosoustava, a tak jsme telefon v Mobil Pohotovosti svěřili do rukou profesionálního fotografa Radovana Šubína, který jej vzal na testování do švýcarského Zermattu. Výsledkem je galerie snímků, které ukazují výrazný posun oproti předchozí generaci.
Podle Radovana je jedním z největších posunů práce v horších světelných podmínkách. Večerní snímky si drží detail, barvy nepůsobí vybledle a přechody mezi světlem a tmou nejsou v šumu. Hlavní 50Mpx snímač s optikou Leica zvládá široký dynamický rozsah bez agresivního HDR efektu.
Právě v horském prostředí, kde je ostré slunce a sníh odráží světlo ze všech stran, je rozdíl patrný nejvíc. Fotky nepůsobí přepáleně, ale zároveň si zachovávají přirozenou atmosféru místa.
Xiaomi 17 Ultra nabízí:
- 50Mpx hlavní snímač: OmniVision OVX900 s optikou Leica, velikost čipu 1/1,31“, světelnost f/1.62, 23mm ohnisková vzdálenost, optická stabilizace a laserové ostření
- 50Mpx ultraširoký objektiv: 17mm ohnisková vzdálenost, světelnost f/2.4, záběr 102°, automatické ostření a elektronická stabilizace
- 50Mpx periskopický teleobjektiv: Isocell JN5, 60mm ohnisková vzdálenost, světelnost f/2.0, 2,6× optický zoom, až 60× digitální přiblížení, optická stabilizace
Periskopický teleobjektiv s variabilní ohniskovou vzdáleností si vede skvěle i při větším zoomu a přiblížené snímky nepůsobí digitálně. Radovan vyzdvihuje i přirozené barevné podání s Leica profily, čistý makro detail a přirozené rozostření v portrétním režimu, což je vidět na několika snímcích.
