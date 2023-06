Nosíte brýle? Používání headsetu Vision Pro se vám pořádně prodraží

Největší novinkou uplynulého týdne jsou bezesporu brýle Vision Pro, které Apple představil v pondělí na vývojářské konferenci WWDC. Jablečná souprava pro virtuální a rozšířenou realitu je doslova prošpikována moderními technologiemi, které pomáhají vytvořit věrohodný zážitek, ať už při práci, zábavě nebo hraní her. Dokonalý zážitek stojí a padá na kvalitě displejů, a zde Apple rozhodně neponechal nic náhodě.

Vision Pro obsahují pravděpodobně nejjemnější displeje, jaké kdy byly u VR/AR brýlí použity. Parametry se Apple příliš nechlubil, oficiálně víme pouze, že displeje jsou typu microOLED, každý z nich má velikost poštovní známky a rozlišení přesahující 4K, což v součtu znamená víc než 23 milionů pixelů. Podle neoficiálních zdrojů by měly být parametry následující – úhlopříčka 1,41″, jemnost neuvěřitelných 4000 ppi a jas větší než 5000 nitů.

Před každý z displejů je předsunutá speciálně navržená čočka tvořená třemi optickými členy. Osoby s dioptrickými vadami zraku si navíc budou moci dokoupit dodatečné čočky Zeiss pro korekci obrazu, jelikož klasické brýle se pod „helmu“ nevejdou. Čočky, které se k Vision Pro budou připojovat magneticky, budou vyráběné individuálně na základě výsledků vyšetření zraku, od čehož se bude odvíjet i jejich cena.

Podle informátora Marka Gurmana ze serveru Bloomberg by jeden pár přídavných čoček měl vyjít na 300–600 dolarů (asi 8-16 tisíc korun s DPH), což cenu už tak dost drahé soupravy ještě více zvedne – v součtu by se mohlo jednat o částku přesahující 100 tisíc korun. Nutno podotknout, že se zatím jedná pouze o předběžný odhad, který se nakonec nemusí vyplnit.

I would guess that the Zeiss prescription lenses for the Vision Pro will be at least $300-600 a pair, unless Apple is eating part of the cost given the already high price of the headset itself.

— Mark Gurman (@markgurman) June 6, 2023