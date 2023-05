Víme, proč bude AR/VR souprava Apple drtit konkurenci. Unikly parametry jejích displejů

AR/VR brýle od Applu mají šokovat svými displeji

Těšit se můžeme na dechberoucí jemnost a svítivost

Už příští týden by měl Apple v rámci vývojářské konference WWDC představit dlouze očekávanou AR/VR soupravu. Díky několika únikům máme hrubou představu, jak bude vypadat – má se jednat o prémiové zařízení postavené z části z uhlíkových vláken, které má být prošpikované spoustou technologií. Podle nedávných informací Wall Street Journal mají jablečné AR/VR brýle deklasovat veškerou konkurenci, a to především díky vyšší úrovni „ponoření“ do virtuálního obsahu. Nyní už víme, jakými prostředky toho Apple dosáhne.

Ultrajemné a ultrajasné displeje

Podle šéfa Display Supply Chain Consultants (DSCC) Rosse Younga budou hlavní zbraní jablečného headsetu displeje. Apple údajně použije dvojici drobných micro OLED zobrazovačů s úhlopříčkou 1,41″ a neuvěřitelnou jemností 4 000 ppi – na každé oko by měl připadat obraz s přibližně 4K rozlišením. Očekávat tak můžeme rozlišení okolo 4 000 × 4 000 pixelů, čímž by Apple výrazně deklasoval konkurenci – Meta Quest Pro nabízí pro každé oko rozlišení 1800 × 1920 pixelů, PlayStation VR 2 pak 2000 × 2040 pixelů.

Should be 4K per eye… — Ross Young (@DSCCRoss) May 30, 2023

Jemností to ale nekončí, mimo ni mají být displeje neuvěřitelně svítivé – maximální jas má překonávat 5 tisíc nitů, čímž několikanásobně předčí všechny aktuálně používané displeje ve smartphonech a počítačích.

AR/VR brýle od Applu budou s největší pravděpodobností představené v rámci úvodní keynote WWDC, která se odehraje příští týden 5. června. Spekuluje se, že Apple si za svoji novinku nechá řádně zaplatit, hovoří se o částce 3 tisíce dolarů, což je v přepočtu asi 80 tisíc korun s DPH.

