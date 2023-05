AR/VR brýle od Applu deklasují veškerou konkurenci, tvrdí Wall Street Journal

Chystaná náhlavní souprava od Applu má převyšovat schopnosti veškeré konkurence

Kvůli potížím ve výrobě možná dorazí až těsně před Vánoci

Už za tří týdny se odehraje vývojářská konference WWDC, na které Apple zřejmě představí jednu z nejočekávanějších novinek posledních let – náhlavní soupravu pro konzumaci obsahu ve virtuální a rozšířené realitě. Spekulací okolo tohoto zařízení se objevila spousta, většina se shodne na tom, že chystaný produkt bude drahý a nebude pro každého – někteří zaměstnanci Applu prý dokonce nevěří v úspěch. Podle deníku Wall Street Journal ale bude mít jablečná AR/VR souprava rozhodně co nabídnout.

Deník víceméně potvrdil to, co už jsme slyšeli – zařízení má stát okolo 3 000 dolarů a bude využívat externí akumulátor připojený k pasu. Využití by mělo být podobné jako u konkurence, hovoří se o hraní her, sportování nebo o komunikaci přes Face Time. Nedávno jsme také slyšeli o podpoře aplikací Final Cut Pro a Logic Pro, které budou od příštího týdne dostupné i na platformě iPadOS.

Přestože výše uvedené využití nevypadá jako výrazný prodejní argument, Apple má zřejmě v rukávu mnohem více es – podle Wall Street Journal mají schopnosti jablečné soupravy daleko převyšovat schopnosti veškeré konkurence. Souprava od Applu má nabídnout nejen více výkonu, ale také lepší úroveň „ponoření“ do virtuálního obsahu. Deník tvrdí, že oproti konkurenci má být chystaný produkt více experimentální a nekonvenční.

Apple údajně na WWDC svoji AR/VR soupravu a její systém pouze představí, avšak na zahájení prodeje si budeme muset nějakou dobu počkat. Kalifornskou firmu prý zužují problémy ve výrobě, k sériové produkci by prý dokonce mělo dojít až v září. Apple tak bude zřejmě rád, pokud se mu na trh podaří dodat první kusy před letošními Vánoci.

