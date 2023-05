iPady se ještě více přiblíží počítačům. Dostanou jedny z nejoblíbenějších aplikací pro Mac

Final Cut Pro a Logic Pro přichází na iPady

Apple do jejich ovládání zapojí stylus a dotyková gesta

Co je to počítač? Touto větou Apple zakončil pět let starou reklamu na iPad Pro, podle které si uživatelé u většiny úkonů vystačí s tabletem namísto počítače. Tato reklama se stala poměrně kontroverzní, neboť v době jejího uvedení byly schopnosti iPadů kvůli operačnímu systému iPadOS velmi omezené – neuměly pracovat se soubory, připojovat externí monitory, chyběly pro ně některé stěžejní aplikace apod.

Apple si je těchto nedostatků vědom a každý rok platformu iPadOS učí nově věci, aby byla skutečně schopná počítače zastoupit. Nyní se chystá učinit další rázný krok – přinese na iPady oblíbené počítačové aplikace Final Cut Pro a Logic Pro. Oba tyto nástroje budou oficiálně dostupné už 23. května.

Final Cut Pro je oblíbená střižna, která na iPadech dostane několik funkcí navíc, především pak podporu stylusu Apple Pencil. S ním bude možné přímo kreslit a psát do videoobsahu, nebo se v něm díky funkci Pencil hover bezdotykově posouvat. Final Cut Pro pro iPad také dostane možnost nahrávat video z více kamer najednou, a to včetně formátu ProRes na tabletech s čipsetem Apple M2.

K dispozici budou rovněž pokročilé editační funkce, které mají díky moderním čipům fungovat stejně rychle jako na počítačích Mac. Majitelé 12,9″ iPadů Pro navíc ocení prohlížení a úpravy HDR videa pomocí referenčního režimu s přesnými barvami.

I Logic Pro nabídne majitelům iPadů něco navíc, zejména multidotyková gesta, která umožní přirozené ovládání a pohodlné hraní na softwarové nástroje. Aplikace rovněž bude schopná využít interní mikrofony iPadu pro záznam hlasu nebo hudebních nástrojů, k přesným úpravám pak půjde využít stylus Apple Pencil. Na tabletech bude k dispozici i nový prohlížeč zvuků, podporováno bude více než 100 nástrojů a efektových pluginů, profesionální mixážní pult, produkční nástroje apod.

Aplikace Final Cut Pro bude vyžadovat, aby tablet běžel minimálně na čipsetu Apple M1, Logic Pro si vystačí s čipsetem Apple A12 Bionic a novějším. Na rozdíl od macOS, Apple nebude nabízet možnost koupě jednorázové licence, ale bude své tabletové aplikace nabízet za předplatné. Každá z nich přijde na 4,99 USD měsíčně nebo 49 USD ročně, noví uživatelé dostanou měsíc zdarma na vyzkoušení.

Podle Marka Gurmana ze serveru Bloomberg by aplikace Final Cut Pro a Logic Pro neměly být dostupné pouze na iPadech, ale údajně dorazí i na připravovanou náhlavní AR/VR soupravu, která bude pravděpodobně představena na začátku června na vývojářské konferenci WWDC.