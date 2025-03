Nintendo Switch 2 se dvěma obrazovkami? Podporu naznačuje patentová přihláška

Podle čerstvě objeveného patentu se Nintendo zabývá otázkou, jak ke Switchi 2 přidat druhou obrazovku

Patent se týká speciální magnetické konstrukce, která by mohla fungovat jako držák na telefon

Podobné řešení by Switch 2 přiblížilo k legendárním konzolím Nintendo DS a 3DS

Očekáváná konzole Nintendo Switch 2 by se mohla vrátit ke dvěma obrazovkách, které jsme u japonského výrobce vídali u legendárních konzolí Nintendo DS a 3DS. Z oznamovacího traileru pochopitelně víme, že Switch 2 disponuje pouze jedním displejem. Druhou obrazovku by však mohlo obstarat speciální příslušenství, o němž se zmiňuje čerstvě objevená patentová přihláška.

Switch 2, dva displeje?

Společnost Nintendo si totiž nedávno nechala patentovat jakousi spojovací konstrukci, která se může otáčet kolem magnetického spojovacího bodu. Patent výslovně zmiňuje držák na chytrý telefon jako jedno z možných příslušenství, které by mohlo být s touto konstrukcí kompatibilní. Kdy a zda vůbec bychom se takové vychytávky mohli dočkat, není v tuto chvíli jasné. Existence patentové přihlášky ale naznačuje, že si japonský výrobce s myšlenkou na návrat dvou obrazovek přinejmenším pohrává.

Víc obrazovek víc zobrazí

Podobné příslušenství by přitom mohlo být poměrně užitečné i v případě, že by nenabízelo žádné využití přímo v konkrétních titulech. Hráčům by při hraní mohlo posloužit třeba ke sledování návodů na YouTube nebo ke snadnému nahlédnutí do internetového průvodce či konverzaci s přáteli. Nintendo nicméně podává různé patentové přihlášky poměrně často, přičemž mnohé z nich se nikdy nepromění ve skutečné produkty. V tuto chvíli tak není možné zjistit, zda se japonská společnost ke dvěma obrazovkám někdy skutečně vrátí. U konzolí DS a 3DS fungovaly velmi dobře, v případě Wii U už to ale tak slavné nebylo.

Po dlouho očekávaném lednovém odhalení se o nové konzoli příliš nemluví. Pozornost herní komunity se nicméně upíná ke 2. dubnu, kdy Nintendo odvysílá prezentaci Nintendo Direct. Ta by měla zodpovědět většinu otázek včetně chystaných her, ceny i data uvedení do prodeje. Switch 2 dorazí na trh někdy v průběhu letošního roku. Podle dřívějších spekulací by se tak mohlo stát už v červnu.