Nintendo se zbláznilo? Tahle novinka umí jen mluvit, ale fanoušci ji vykoupí během minut!

- Nintendo představilo další hardwarovou novinku – mluvící květinu ze Super Mario Bros. Wonder
- Neumí nic jiného, než mluvit na stisknutí tlačítka, případně se každé 2 hodiny ozve sama
- Cena je přijatelnější než u budíku Alarmo, květina vyjde i s dopravou na necelou tisícovku
Nintendo představilo novou vychytávku, kterou cílí na své skalní fanoušky. Po budíku přichází mluvící hračka Talking Flower ze hry Super Mario Bros. Wonder, která spontánně komentuje čas, teplotu a sází herní hlášky. Předobjednávky jsou otevřené na oficiálním e-shopu za přibližně 800 korun. Obecný prodej startuje 12. března 2026 bez lokálních distributorů.
Nintendo květina, která umí jediné
Talking Flower je věrná replika květiny z úspěšné skákačky Super Mario Bros. Wonder z roku 2023, kde postava nadšeně komentovala herní dění, dávala nápovědy nebo vtipkoval. V reálném světě mluví asi dvakrát za hodinu spontánně, po stisknutí tlačítka okamžitě – oznamuje čas, reaguje na denní dobu, měřenou teplotu senzorem nebo varuje před slabými bateriemi. Při dlouhém stisku tlačítka zahraje hudbu z hry s výkřikem „Wonderrr!“ a lze nastavit budík či spánkový režim pro noc.
Podporuje 10 jazyků včetně angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, portugalštiny, nizozemštiny, japonštiny, čínštiny a korejštiny. Dlužno však upozornit, že pozbývá jakékoliv připojení přes Wi-Fi, Bluetooth, hlasové ovládání a chybí i kompatibilita s Nintendo Switch či Switch 2.
Jde jednoduše o gadget na tužkové baterie pro skalní fanoušky, podobně jako byl budík Sound Clock Alarmo. Spíše než cokoliv jiného jde o hračku, nemá displej a nezobrazuje tedy žádné informace pasivně – zkrátka jen mluví, a vy navíc nikdy nevíte, co zrovna řekne.
Dostupnost v Česku
V USA stojí 35 dolarů na oficiálním e-shopu Nintendo, cena v Evropě by měla být asi 30 eur, tedy 750 korun. Oficiální distribuce však zatím chybí, tudíž zájemci musí provést objednávku přes oficiální obchod výrobce. To by mělo potenciálně očistit cenu od cel, nicméně počítejte s výdajem za dopravu kolem 200 korun.
Oficiální prodej startuje 12. března a je velmi pravděpodobné, že do té doby se hračka objeví i v oficiální distribuci, podobně jako tomu bylo v minulosti u chytrého budíku Sound Clock Alarmo. Ten se v USA prodával za 109 dolarů, v českých e-shopech se krátce poté objevil s cenovkou 2 599 korun.