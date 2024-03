Nevěřili byste, kam se Cybertruck odvážil! Zvládl extrémní terén v Utahu?

Pokud pochybujete o off-roadových schopnostech Cybertrucku a je to pro vás spíše zbytečně drahé a obrovské vozidlo bez přidané hodnoty v terénu, možná vás přesvědčí nové video, které se objevilo na sociální síti X. Video zachycuje Cybertruck při zdolávání populárního místa s názvem Hell’s Gate v oblasti Hell’s Revenge v americkém státě Utah.

Úzkým skalním kaňonem novinka od Tesly vyjela bez velkého úsilí nebo jakýchkoliv potíží. K videu se vyjádřil i vedoucí inženýr Tesly Wes Morill, který doplnil, že šlo o vyšší variantu s označením Cyberbeast, která je vybavena třemi motory. Na konci videa je ale vidět, že výjezd zdolaly další dva dvoumotorové Baja prototypy Cybertrucku. Podle Morilla je možné kopec vyjet i bez uzávěrek, ačkoliv to již vyžaduje určité zkušenosti. Zmiňuje také OTA update právě pro Off-Road režim, který má přijít.

We've been sharpening the pencil for Off-Road controls and that will come to the fleet in an OTA update. The Trimotor (video hero) is like off-roading in easy mode. The two dual-motor Baja trucks at the end also made it up. And it's doable without lockers, though takes more… https://t.co/XNqMXxRysM

