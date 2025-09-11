TOPlist

Nemilosrdný Silksong! Úspěšná plošinovka byla tak těžká, že tvůrci museli snížit obtížnost

Marek Bartík
Marek Bartík 11. 9. 12:00
Hornet v Hollow Knight Silksong
  • Příští týden vyjde první opravných patch k hernímu hitu Hollow Knight: Silksong
  • Kromě opravy různých chyb aktualizace přinese snížení obtížnosti dvou bossů v úvodu hry
  • Australští tvůrci si mohou gratulovat, podle analytiků mají po týdnu od vydání na kontě přes 3 miliony prodaných kopií

Vydání očekávané hry Hollow Knight: Silksong pobláznilo značnou část herní komunity. Nekompromisní plošinovka strávila ve vývoji dlouhých sedm let, během nichž mnozí fanoušci nabyli přesvědčení, že se vysněného pokračování jedné z nejpopulárnějších indie her už nikdy nedočkají. A tak se není čemu divit, že jen na Steamu se krátce po vydání sešlo neuvěřitelných 587 150 souběžně hrajícím uživatelů a do služby kvůli náhlému návalu zvědavců nebylo možné přihlásit.

Zmírnění tuhé obtížnosti

Velký zájem hráčů se pochopitelně pojí s přívalem zpětné vazby, a tak v průběhu příštího týdne dorazí první opravný patch, který zohledňuje některé z častých fanouškovských námětů na zlepšení hry. Silksong si brzy po vydání vybudoval pověst poměrně obtížné hry, ve které vám dokáží pořádně zatopit i ti nejobyčejnější protivníci. Chystaný patch proto udělá radost zejména hráčům, kteří se marně potýkají s úvodní dvojicí bossů v Aktu 1. Moorwing a Sister Splinter nově nebudou tak „nemilosrdní“, tvůrci se rozhodli snížit jejich obtížnost.

Štědřejší odměny

Úprav dozná také příděl herní měny v podobě korálků růžence, za něž můžete nakupovat předměty v obchodě, která je v současnosti velmi vzácná. Po aktualizaci by však hra měla být o něco štědřejší, takže například za nalezení relikvií či pouzder na žalmy mohou hráči očekávat větší odměny. Aktualizace pochopitelně přináší také opravy některých bugů. Seznam veškerých změn si můžete prohlédnout v příspěvku na Steam fóru.



Street Fighter 6



Nepřehlédněte

Street Fighter se probojoval až na filmové plátno. Do kin dorazí v příštím roce

Hollow Knight: Silksong je dostupný na všech myslitelných platformách – PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch 2 i Switch. Pořídíte jej za lidovou cenu kolem 20 eur, tedy v přepočtu na koruny přibližně za pětistovku. Podle společnosti Alinea Analytics má hra po týdnu od vydání na kontě přes 3 miliony prodaných kopií a celkově přes 5 milionů hráčů, budeme-li počítat i hráče, kteří hrají přes předplatitelskou služba Game Pass.

 

Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

