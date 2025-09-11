Nemilosrdný Silksong! Úspěšná plošinovka byla tak těžká, že tvůrci museli snížit obtížnost

- Příští týden vyjde první opravných patch k hernímu hitu Hollow Knight: Silksong
- Kromě opravy různých chyb aktualizace přinese snížení obtížnosti dvou bossů v úvodu hry
- Australští tvůrci si mohou gratulovat, podle analytiků mají po týdnu od vydání na kontě přes 3 miliony prodaných kopií
Vydání očekávané hry Hollow Knight: Silksong pobláznilo značnou část herní komunity. Nekompromisní plošinovka strávila ve vývoji dlouhých sedm let, během nichž mnozí fanoušci nabyli přesvědčení, že se vysněného pokračování jedné z nejpopulárnějších indie her už nikdy nedočkají. A tak se není čemu divit, že jen na Steamu se krátce po vydání sešlo neuvěřitelných 587 150 souběžně hrajícím uživatelů a do služby kvůli náhlému návalu zvědavců nebylo možné přihlásit.
Zmírnění tuhé obtížnosti
Velký zájem hráčů se pochopitelně pojí s přívalem zpětné vazby, a tak v průběhu příštího týdne dorazí první opravný patch, který zohledňuje některé z častých fanouškovských námětů na zlepšení hry. Silksong si brzy po vydání vybudoval pověst poměrně obtížné hry, ve které vám dokáží pořádně zatopit i ti nejobyčejnější protivníci. Chystaný patch proto udělá radost zejména hráčům, kteří se marně potýkají s úvodní dvojicí bossů v Aktu 1. Moorwing a Sister Splinter nově nebudou tak „nemilosrdní“, tvůrci se rozhodli snížit jejich obtížnost.
Štědřejší odměny
Úprav dozná také příděl herní měny v podobě korálků růžence, za něž můžete nakupovat předměty v obchodě, která je v současnosti velmi vzácná. Po aktualizaci by však hra měla být o něco štědřejší, takže například za nalezení relikvií či pouzder na žalmy mohou hráči očekávat větší odměny. Aktualizace pochopitelně přináší také opravy některých bugů. Seznam veškerých změn si můžete prohlédnout v příspěvku na Steam fóru.
Hollow Knight: Silksong je dostupný na všech myslitelných platformách – PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch 2 i Switch. Pořídíte jej za lidovou cenu kolem 20 eur, tedy v přepočtu na koruny přibližně za pětistovku. Podle společnosti Alinea Analytics má hra po týdnu od vydání na kontě přes 3 miliony prodaných kopií a celkově přes 5 milionů hráčů, budeme-li počítat i hráče, kteří hrají přes předplatitelskou služba Game Pass.