Street Fighter se probojoval až na filmové plátno. Do kin dorazí v příštím roce

Marek Bartík
6. 9. 19:30
1
Street Fighter 6
  • Chystaný celovečerní film na motivy herní série Street Fighter dorazí do kin 16. října 2026
  • Ve snímku se objeví hned několik známých hollywodských tváří, například havajský herec Jason Momoa či rapper 50 Cent
  • Hlavními postavami budou ikoničtí bojovníci Ryu ( v podání Andrewa Kojiho) a Ken Masters (Noah Centineo)

Na novém celovečerním filmu na motivy slavné herní série Street Fighter se pracuje už od roku 2023. Teprve nyní se ale fanoušci dočkali oficiálního data premiéry – snímek vstoupí do kin přibližně za rok, konkrétně 16. října 2026. V rolích ikonických bojovníků se objeví i několik významných hollywoodských tváří. Patří mezi ně například Andrew Koji (představitel jedné z hlavní rolí v seriálu Bojovník) jako Ryu, rapper 50 Cent jako Balrog či havajský herec Jason Momoa (Aquaman, Hra o Trůny) jako Blanka.

Zuřivost a tvrdé pěsti

Synopse chystaného snímku, kterou jako první zveřejnil filmový magazín The Hollywood Reporter, zní následovně:

Příběh filmu by se měl odehrávat v roce 1993. Dvojice odcizených pouličních bojovníků Ryu (Andrew Koji) a Ken Masters (Noah Centineo) se musí vrátit do zápasového tempa, když je tajemná Chun-Li (Callina Liang) přihlásí do dalšího ročníku brutálního turnaje World Warrior Tournament. Na pozadí soutěže se však odehrává smrtící spiknutí, které oba rváče donutí stanout proti sobě a zároveň čelit démonům z minulosti. A pokud to neudělají, čeká je GAME OVER!



tomb raider lara croft



Akční film, na jehož vzniku se podílejí herní gigant Capcom a produkční společnost Legendary Entertainment, pošle do kin společnost Paramount. Ta tento týden oznámila, že pracuje také na hraném filmu na motivy střílečky Call of Duty. Americká mediální a zábavní společnost nedávno uzavřela dohodu i s bratry Dufferovými, tvůrci seriálového hitu Stranger Things.

