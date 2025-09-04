Seriál Tomb Raider má svou Laru Croft. Fanoušci jsou vzteky bez sebe

- Amazon oficiálně představil herečku, která ztvární Laru Croft v chystaném seriálu Tomb Raider
- Bude jí hvězda seriálu Hra o trůny
- Natáčení začne už v příštím roce
Herní série Tomb Raider příští rok oslaví krásně třicetileté výročí od vydání prvního titulu. Za dobu své existence si britská aristokratka a archeoložka Lara Croft zvládla získat srdce nejen hráčů, ale také diváků prostřednictvím hned několika celovečerních snímků. Nyní se portfolio značky rozroste rovnou o seriál, který má na starosti gigant Amazon, přičemž natáčení má započít už v příštím roce. Společnost Jeffa Bezose nyní oficiálně oznámila, že již našla herečku, která ztvární jednu z ikon videoherního průmyslu.
Seriál Tomb Raider zná herecké obsazení hlavní postavy
Onou herečkou je Sophie Turner, která se nejvíce proslavila rolí Sansy Stark v oceňovaném seriálu Hra o trůny. Mimo to se objevila také jako Jean Grey ve snímcích X-Men: Apokalypsa a X-Men: Dark Phoenix, nebo ve filmech Znovu a lépe, Josie či Pomsta na druhou. Žádný ze zmíněných filmů nicméně širokou filmovou obec nepřesvědčil o hereckém talentu Sophie Turner, přičemž i její výkon v seriálovém megahitu Hra o trůny byl často kritizován. Turner proto bude mít spoustu práce s tím, aby fanoušky předlohy přesvědčila, že roli sebevědomé archeoložky a prototyp silné ženské hrdinky zvládne přesvědčivě ztvárnit.
Za jejím obsazením stojí Phoebe Waller-Bridge, která v případě seriálu od Amazonu figuruje jako producentka a scénáristka. Ta má na svém kontě například scénář k seriálu Potvora a podílela se také na bondovce Není čas zemřít. „Nestává se často, abyste natočili seriál takového rozsahu s postavou, kterou jste si zamilovali,“ uvedla Waller-Bridge v prohlášení, které zveřejnil časopis Variety. „Všichni na palubě jsou pro seriál nesmírně zapálení. Pozor na artefakty, Lara Croft přichází,“ dodala.
Série Tomb Raider je jen jednou z několika videoherních adaptací v nabídce Amazonu. V prosinci bude mít premiéru druhá série úspěšného seriálu Fallout, připravuje se seriál God of War s Ronaldem D. Moorem a druhou sérii dostane anomovaná seriálová antologie Tajný level.