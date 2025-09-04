Seriál Tomb Raider má svou Laru Croft. Fanoušci jsou vzteky bez sebe

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 4. 9. 19:30
0
tomb raider lara croft
  • Amazon oficiálně představil herečku, která ztvární Laru Croft v chystaném seriálu Tomb Raider
  • Bude jí hvězda seriálu Hra o trůny
  • Natáčení začne už v příštím roce

Herní série Tomb Raider příští rok oslaví krásně třicetileté výročí od vydání prvního titulu. Za dobu své existence si britská aristokratka a archeoložka Lara Croft zvládla získat srdce nejen hráčů, ale také diváků prostřednictvím hned několika celovečerních snímků. Nyní se portfolio značky rozroste rovnou o seriál, který má na starosti gigant Amazon, přičemž natáčení má započít už v příštím roce. Společnost Jeffa Bezose nyní oficiálně oznámila, že již našla herečku, která ztvární jednu z ikon videoherního průmyslu.

Seriál Tomb Raider zná herecké obsazení hlavní postavy

Onou herečkou je Sophie Turner, která se nejvíce proslavila rolí Sansy Stark v oceňovaném seriálu Hra o trůny. Mimo to se objevila také jako Jean Grey ve snímcích X-Men: Apokalypsa a X-Men: Dark Phoenix, nebo ve filmech Znovu a lépe, Josie či Pomsta na druhou. Žádný ze zmíněných filmů nicméně širokou filmovou obec nepřesvědčil o hereckém talentu Sophie Turner, přičemž i její výkon v seriálovém megahitu Hra o trůny byl často kritizován. Turner proto bude mít spoustu práce s tím, aby fanoušky předlohy přesvědčila, že roli sebevědomé archeoložky a prototyp silné ženské hrdinky zvládne přesvědčivě ztvárnit.

Herečka Sophie Turner v roli Sansy Stark v seriálu Hra o trůny
Herečka Sophie Turner v roli Sansy Stark v seriálu Hra o trůny

Za jejím obsazením stojí Phoebe Waller-Bridge, která v případě seriálu od Amazonu figuruje jako producentka a scénáristka. Ta má na svém kontě například scénář k seriálu Potvora a podílela se také na bondovce Není čas zemřít. „Nestává se často, abyste natočili seriál takového rozsahu s postavou, kterou jste si zamilovali,“ uvedla Waller-Bridge v prohlášení, které zveřejnil časopis Variety. „Všichni na palubě jsou pro seriál nesmírně zapálení. Pozor na artefakty, Lara Croft přichází,“ dodala.



Archeoložka Lara Croft ze série Tomb Raider



Nepřehlédněte

Lara Croft se dočká seriálové adaptace od Amazonu, nad první klapkou ale visí otazník

Série Tomb Raider je jen jednou z několika videoherních adaptací v nabídce Amazonu. V prosinci bude mít premiéru druhá série úspěšného seriálu Fallout, připravuje se seriál God of War s Ronaldem D. Moorem a druhou sérii dostane anomovaná seriálová antologie Tajný level.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Keyart ze hry 007 First Light
James Bond na Slovensku! Třicetiminutová ukázka z 007 First Light bere dech
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 18:00
0
Samsung Galaxy S25 FE na oficiálním snímku
Galaxy S25 FE je tady! Hned z kraje prodeje je výhodnější o 3 500 Kč
PR článek
PR článek PR článek 16:00
Chytrý robot značky TCL
TCL do Berlína přivezlo žhavé novinky: největší televizi na světě či sympatického robota
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 15:30
4
TCL Movetime MT48 ve všech barvách
TCL MoveTime MT48: chytré hodinky, které přesně ví, kde je vaše dítě
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 15:30
1

Kapitoly článku