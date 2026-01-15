TOPlist

Nelegální nábor inženýrů? Tchaj-wan vydal zatykač na šéfa OnePlus

Pete Lau se smartphony Oppo Find X8
  • Tchajwanská prokuratura údajně vydala zatykač na ředitele OnePlus, Petea Laua
  • Ten měl porušit pracovní zákony Tchaj-wanu tím, že nelegálně najal tamní inženýry
  • Spor prezentuje ostrovní stát jako ohrožení národní bezpečnosti

Velké (nejen) technologické firmy musí často řešit různé právní spory, které se nejčastěji týkají obchodních praktik, sporů se zákazníky či porušování patentů. Nejen proto mají poměrně houževnatá právní oddělení, jež se žalobami zabývají, aby to jejich fungování poškodilo co nejméně. Co už tak časté není je skutečnost, že by právním nepříjemnostem čelil rovnou generální ředitel některé z firem. Do hledáčku tchaj-wanského právního systému se nyní dostal generální ředitel společnosti OnePlus, Pete Lau.

Zatykač s geopolitickým přesahem

Tchajwanská prokuratura údajně vydala zatykač na Petea Laua, generálního ředitele a spoluzakladatele společnosti OnePlus, v rámci zřejmě eskalujících opatření zaměřených na potlačení údajného přetahování talentů čínskými technologickými firmami. Bloomberg uvádí, že podle tchajwanské prokuratury v okrese Shilin je Lau obviněn z nelegálního najímání inženýrů z Tchaj-wanu v uplynulém desetiletí. Prokurátoři tvrdí, že OnePlus od roku 2014 nelegálně najala více než 70 tchajwanských inženýrů, čímž porušila místní zákony omezující obchodní a personální vazby s pevninskou Čínou. Obžalováni byli také dva tchajwanští občané, kteří údajně pracovali pro Laua.

Tchaj-wan v souvislosti s neustálými politickými napětími s Čínou zintenzivňuje své úsilí o ochranu svých odborných znalostí v oblasti polovodičů a technických talentů. Úřady v této zemi prezentují takové případy jako otázky národní bezpečnosti. Tchaj-wan se chce chránit před únikem duševního vlastnictví a odlivem talentů do konkurenčních zemí a zdá se, že Lau a OnePlus se ocitli v křížové palbě tohoto geopolitického pnutí.



vlající vlajka ostrova Tchaj-wan na želvím ostrově



Nepřehlédněte

Invaze na Tchaj-wan je strašákem pro technologický svět, ohrozila by výrobu čipů

Lau je jednou z nejvýznamnějších osobností v technologickém průmyslu, a to zejména v Číně. Lau, který je známý tím, že pomohl OnePlus stát se celosvětově uznávanou značkou, hraje také klíčovou roli v mateřské společnosti Oppo, kde v současné době vede produktovou divizi. Jak poznamenává Bloomberg, Lauův případ není ojedinělý. V posledních letech vláda této země pohrozila omezením vývozu čipů do Jižní Afriky, zažalovala Tokyo Electron za údajné porušení duševního vlastnictví a vyšetřovala, zda nový zaměstnanec Intelu nelegálně odcizil obchodní tajemství TSMC.

