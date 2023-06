Invaze na Tchaj-wan je strašákem pro technologický svět, ohrozila by výrobu čipů

Vysoce postavený generál amerického letectva má o invazi na Tchaj-wan jasno

Podle něj pravděpodobně proběhne už v roce 2025

Situace je ovšem složitější, než se na první pohled zdá

O napětí v jihočínském moři toho bylo napsáno poměrně hodně odborníky z celého světa. Snahy o připojení ostrova Tchaj-wan de facto k Čínské lidové republice jsou sice dlouhodobého rázu, avšak v souvislosti s probíhajícím konfliktem na Ukrajině se pevninská Čína cítí sebevědomější než kdy jindy. Podle řady expertů se scénář s invazí na malý, ale z celosvětového hlediska významný ostrov, stává čím dál tím reálnější, přičemž podle některých by se tak mohlo stát už okolo roku 2025.

Je invaze Číny na Tchaj-wan v roce 2025 reálná?

Už v lednu letošního roku predikoval invazi Číny na Tchaj-wan vysoce postavený generál amerického letectva právě na rok 2025. Podle jeho mínění by Čína mohla využít předávání moci po prezidentských volbách v roce 2024, ve kterých má v plánu kandidovat nejen současný prezident Joe Biden, tak i ten minulý Donald Trump. V obou případech by napětí na americké politické scéně mohlo být tak vysoké, že by Čínské lidové republice mohlo významně hrát do karet. Tchaj-wan má totiž se Spojenými státy bilaterální dohodu Taiwan Relations Act, která stanoví, že Spojené státy poskytnou ostrovu prostředky k vlastní obraně, což je pro Čínu přirozeně překážkou.

K možné invazi v roce 2025 se přiklání také ostrovní firmy, kterým by vojenský konflikt výrazně narušil obchodní vztahy. Vzhledem k tomu, že na Tchaj-wanu se vyrábí významné množství čipů, měla by invaze za následek ochromení dodávek celé řadě technologických společností, v čele s Applem. Nejen gigant z Cupertina je ale na produkci čipů na Tchaj-wanu existenčně závislý, což ukázala nedávná čipová krize, která vypukla v souvislosti s pandemií covid-19 a ovlivnila kupříkladu také automobilový průmysl.

Ačkoli Čína stupňuje na Tchaj-wan v poslední době tlak, například vojenskými nácviky blokády ostrova a desítkami případů narušení vzdušného prostoru, plná invaze je stále spíše teoretickou variantou. Sázka Čínské lidové republiky na to, že Západ nebude chtít udržovat dva konflikty se světovými velmocemi najednou, se totiž tamní komunistické straně nemusí vůbec vyplatit – tamní průmysl a společnost je totiž na západních technologiích stejně závislá, jako jsou ony závislé na produkci čipů z Tchaj-wanu.